Κυκλοφορεί τον Νοέμβριο το νέο άλμπουμ των Rolling Stones

«Αυτές οι νέες ηχογραφήσεις αποτελούν την πρώτη φορά που οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Τσάρλι Ουάτς και Ρόνι Γούντ βρέθηκαν όλοι μαζί σε στούντιο από τότε που ολοκλήρωσαν το άλμπουμ "A Bigger Bang" το 2005» ανέφερε η ανακοίνωση. Η είδηση για την κυκλοφορία του νέου δίσκου των Rolling Stones, ήρθε μετά από πληροφορίες του περιοδικού Billboard, ότι οι παππούδες της ροκ θα παίξουν σε τέσσερις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.



Οι Rolling Stones θεωρούνται από πολλούς ως η μεγαλύτερη rock n' roll μπάντα στον κόσμο. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.



To Sticky Fingers του 1971 διαδέχθηκαν οκτώ άλμπουμ που έφτασαν στο Νο.1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1989 οι Rolling Stones εντάχθηκαν στο αμερικάνικο Rock and Roll Hall of Fame, και το 2004 πήραν την τέταρτη θέση στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone.



Τραγούδια όπως τα Painted Black, Sympathy for the Devil, (I Can't Get No) Satisfaction, Angie, Brown Sugar και άλλα έχουν μείνει κλασικά στην ιστορία της ροκ μουσικής.



πηγή: in.gr