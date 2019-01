Η νέα σεζόν στο Μέγαρο Μουσικής

Η μουσική σε όλο το εύρος της- με έμφαση στην κλασική η οποία άλλωστε εξαρχής αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν- βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος της καλλιτεχνικής περιόδου 2012-2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ωστόσο και οι άλλες μορφές τέχνης (θέατρο, χορός, εικαστικά) κάθε άλλο παρά λείπουν ενώ το Megaron Plus - το επιτυχημένο φόρουμ ιδεών- ανοίγεται σε συνεργασίες με άλλους ελληνικούς και ξένους φορείς πολιτισμού.



Το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου σε ειδική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστα Τζαβάρα, εκπροσώπων κομμάτων και τοπικών φορέων αλλά και πλήθους καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο Μίκης Θεοδωράκης.



Στο πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η δημοφιλής σειρά «Μεγάλες Ορχήστρες- Μεγάλοι Μαέστροι» η οποία φιλοξενεί τέσσερα κορυφαία σύνολα υπό την διεύθυνση βετεράνων αρχιμουσικών: η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης υπό τον Γιούρι Τεμιρκάνοφ, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τον Λόριν Μααζέλ, η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τον σερ Κόλιν Ντέιβις και η Φιλαρμονική του Ισραήλ υπό τον Ζούμπιν Μέτα.



Ο πιανίστας Αρκάντι Βολόντος και η βιολίστα Κιμ Κασκασιάν εμφανίζονται στον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» ενώ οι φίλοι της όπερας και της οπερέτας θα έχουν την ευκαιρία ν΄απολαύσουν τέσσερις παραγωγές: τον «Βαφτιστικό» του Θ.Σακελλαρίδη, τους «Σικελικούς Εσπερινούς» του Βέρντι σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τον «Ναμπούκο» του ίδιου συνθέτη σε συναυλιακή μορφή καθώς και την όπερα «Αλεσάντρο» του Χέντελ.



Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της σεζόν περιλαμβάνονται εξάλλου και οι παραστάσεις του βέλγου πολυεπίπεδου καλλιτέχνη Γιάν Φαμπρ «The power of theatrical madness» και «This is the Theatre like it was to be expected and foreseen» τις οποίες ο ίδιος και η ομάδα του θα προσφέρουν στην Ελλάδα αφιλοκερδώς. Σημαντικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επίσης οι κύκλοι «Χορός» και «Χριστούγεννα στο Μέγαρο» ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις «Μετατροπίες»- τον κύκλο συναυλιών που διοργανώνει το Μέγαρο με την Καμεράτα- τις «Μουσικές του 20ου και 21ου αιώνα», τα «Rising Stars» αλλά και τα κυριακάτικα πρωινά.



πηγή: tovima.gr