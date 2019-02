Η Diana Vishneva στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η κορυφαία μπαλαρίνα Diana Vishneva παρουσιάζει την τελευταία της παραγωγή "DIALOGUES" και στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.



Λίγα Λόγια για την Diana Vishneva

Σπουδάστρια ακόμη στην Ακαδημία Vaganova η Diana Vishneva εμφανιζόταν στο Θέατρο Mariinsky. Έχει χορέψει μπαλέτα των Petipa, Fokine, Balanchine, Neumeier, Aston, McMillan, Alonso, Grigorovich, Bejart, Petit, Preljocaj και Ratmansky ως και χορογραφίες των Nureyev, Makarova, Malakhov και Bart.



Έχει χορέψει όλους τους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου στο Mariinsky, το Bolshoi, τη Metropolitan Opera, το Royal Opera House – Covent Garden, το Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας, την Κρατική Όπερα του Βερολίνου, το Θέατρο La Scala του Μιλάνου, την Όπερα του Παρισιού, το ABT και έχει συνεργαστεί με το συγκρότημα της Martha Graham και του Edouard Lock.



Εκτός από τις μεγάλες διεθνείς εμφανίσεις της και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα μπαλέτα στον κόσμο έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και τίτλους όπως: “People’s Artist of Russia”, “State Prize of Russia”, “The Divine Prize”, “The Golden Sofit”, “Benois de la Danse”, “The Best Dancer of Europe”, “Queen of Dance”, “Ballerina of the Decade” και έχει πάρει 4 φορές το “Golden Mask”. Το 2010 δημιούργησε το ίδρυμα με το όνομά της που ως σκοπό έχει την προώθηση του μπαλέτου, δημιουργώντας νέες παραγωγές – προγράμματα για τη βοήθεια των ηλικιωμένων χορευτών.

Η Diana Vishneva είναι η πλέον πλήρης, ταλαντούχα και προικισμένη μπαλαρίνα στον κόσμο σήμερα».

πηγή: monopoli.gr