Ο Παρθενώνας του Μπαλάσκα

Έχοντας σπουδάσει οικονομικά προτού εγκατασταθεί στο Λονδίνο για να ασχοληθεί με τις καλές τέχνες (μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο το Global Board of Contemporary Art τον ανακήρυξε ως έναν από τους τέσσερις σημαντικότερους νέους καλλιτέχνες παγκοσμίως), ο 29χρονος Βασίλης Μπαλάσκας συχνά συνέδεε το οικονομοτεχνικό του εκπαιδευτικό υπόβαθρο με την εικαστική δουλειά του.

Και καθώς η κρίση αποκτούσε μεγαλύτερη δριμύτητα, ο ρόλος της Ελλάδας στα έργα του έγινε πιο εμφανής, όπως επίσης και τα στοιχεία προβληματισμού γύρω από την ίδια την εθνική ταυτότητα. Αυτές τις δύο συνισταμένες εξετάζει και στην πρώτη του έκθεση στην γκαλερί Kalfayan (εγκαίνια στις 2/10), σε μια προσπάθεια διερεύνησης των πολιτισμικών αιτίων της σημερινής κρίσης.



Θα παρουσιάσει το βίντεο «Parthenon Rising», που κινηματογραφήθηκε τη μοναδική νύχτα κάθε χρόνου κατά την οποία η Ακρόπολη είναι ανοιχτή στο κοινό, και τη φετινής εσοδείας εγκατάσταση «Architecture of Good and Evil».

