O Wim Mertens επιστρέφει στην Αθήνα (Bίντεο)

θα βρεθεί τη26 Νοεμβρίου 2012 για μία μοναδική εμφάνιση στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιστισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην αίθουσα Αντιγόνη.Ο σπουδαίος Βέλγος καλλιτέχνης και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μινιμαλιστικής σύνθεσης καθώς και των κινηματογραφικών και θεατρικών soundtracks, θα παρουσιάσει συνοδεία κουιντέτου εγχόρδων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τις σημαντικότερες στιγμές της πλούσιας δισκογραφίας του.Έχει να επιδείξει περισσότερες από 50 μουσικές κυκλοφορίες σε διάστημα 30 χρόνων και πολυάριθμες εμφανίσεις ανά τονείτε σόλο με το πιάνο του είτε με ορχήστρα δωματίου είτε πάλι συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Η μοναδική του ικανότητα να εξελίσσει και να πειραματίζεται με την πολυπλοκότητα του ήχου έχει ως αποτέλεσμα πλήθος ιδιαίτερων ενορχηστρώσεων κατά τη διάρκεια της καριέρας του.Ο πολυπράγμων και μόνιμα ανήσυχος Βέλγος συνθέτης, μουσικολόγος, κοντρα-τενόρος και πιανίστας Wim Mertens έχει καταφέρει να αποκτήσει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό χάρη στην μουσική ποικιλία που διακρίνει την πλούσια δισκογραφία του. Από τη μουσική επένδυση της παράστασης The Power of Theatrical Madness (1984) του Jan Fabre και της βραβευμένης ταινίας The Belly of An Architect (1987) του Peter Greenaway μέχρι το κλασσικό πια δίσκο-ορόσημο της μινιμαλιστικής σύνθεσης Vergessen (1982) καθώς και το δημοφιλέστατο Un Respiro (2005), το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Mertens ουδέποτε, από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα, επανέλαβε επιτυχημένες μουσικές φόρμες ή τυποποιήθηκε για χάρη της εμπορικής απήχησης.

Χώρος | «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ημερομηνία | Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Ώρα Έναρξης | 21:00





πηγή: skai