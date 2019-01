Αγγελάκος και Παδούρας οι βραβευθέντες του «Athens Prize for Literature 2012»

Απονεμήθηκε το βραβείο The Athens Prize for Literature για το 2012 το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Το βραβείο, που απονέμει το περιοδικό (δε)κατa, σε ένα ελληνικό και ένα ξένο μυθιστόρημα, παρέλαβαν ο έλληνας Χρήστος Αγγελάκος για το μυθιστόρημα «Το δάσος των παιδιών» (Μεταίχμιο 2011) και ο Κουβανός Λεονάρδο Παδούρα για το «Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά» (μτφ. Κώστας Αθανασίου, Καστανιώτης, 2011).



Το βραβείο βραβεύει ένα ελληνικό και ένα ξένο μυθιστόρημα που συνδυάζει γλώσσα, ύφος, πλοκή και περιεχόμενο, που συνομιλεί με την εποχή μας και μεταφέρει τον κοινωνικό προβληματισμό, χωρίς να στέκεται απαθές απέναντι στα ερωτήματα της πολιτικής και της Ιστορίας. Και τα δύο έργα που βραβεύτηκαν στην έκτη απονομή του The Athens Prize for Literature, προϊόντα ρεαλιστικής μυθοπλασίας, ξεχωρίζουν για τον στιλπνό λόγο τους, το παιχνίδισμα γλώσσας και εννοιών και το χτίσιμο χαρακτήρων, εξήγησαν οι συντονιστές των δύο κριτικών επιτροπών, συγγραφείς Χρύσα Σπυροπούλου και Θεόδωρος Γρηγοριάδης, οι οποίοι απένειμαν τα βραβεία.



Ο κουβανός συγγραφέας δεν παρέστη στην τελετή απονομής. Στη θέση του το βραβείο παρέλαβε ο υπεύθυνος της σειράς ξένης λογοτεχνίας των εκδόσεων Καστανιώτη Ανταίος Χρυσοστομίδης. Έστειλε όμως ευχαριστήριο μήνυμα προς τους διοργανωτές των βραβείων.



