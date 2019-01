Συναυλία στο Μουσείο Μπενάκη για τη στήριξη του τομέα υγείας της Τήνου

Στο Μουσείο Μπενάκη, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρα 20.30, το Σωματείο οι "Φίλοι της Τήνου", διοργανώνουν συναυλία για τη στήριξη των παροχών Υγείας της Τήνου.

Συμμετέχουν: Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Μουσική Διεύθυνση: Νικόλαος Χαλιάσας. Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893). “Βαλς των λουλουδιών” από τη σουίτα μπαλέτου Η Λίμνη των Κύκνων, έργο 20 / “Waltz of the flowers” from Swan Lake Suite, op.20. Pablo de Sarasate (1844-1908). Φαντασία “Κάρμεν” για βιολί και ορχήστρα, έργο 25 / Concert Fantasy on Bizet’s “Carmen” for violin and orchestra, op.25. Introduction: Allegro moderato, Moderato, Lento assai, Allegro moderato, Moderato



Johann Strauss (1825-1899) Αυτοκρατορικό βαλς, έργο 437 / Emperor waltz, op.437

Camille Saint-Saens (1835-1821). Εισαγωγή και Ροντό καπριτσιόζο σε Λα ελάσσονα για βιολί και ορχήστρα, έργο 28 / Introduction and Rondo Capriccioso in A minor for violin and orchestra, op. 28

Dmitri Shostakovich (1906-1975), Βαλς αρ.2 από την Σουίτα για ορχήστρα Τζαζ αρ. 2 / Waltz No2 from the Jazz Suite No 2

Hector Villa Lobos (1887-1959) Φαντασία για σοπράνο σαξόφωνο και ορχήστρα δωματίου, W490 /Fantasia for soprano saxophone and chamber orchestra, W490, I. Animé, II. Lent, III. Très animé Carlos Gardel (1890-1935) Por una cabezza Quirino Mendoza y Cortés (c. 1859–1957) Cielito lindo Lucio Dalla (1943-2012)

Caruso Johann Strauss (1825-1899)

Εμβατήριο Ραντέτσκυ, έργο 228 / Radetzky March op.228.



Πηγή: tiniaki.gr