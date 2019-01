Ταινία γίνεται η ζωή της Μελίνας Μερκούρη

Σε μια εκδήλωσε με τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα», που θα γίνει στο Σίδνεϊ, θα τιμηθεί η μνήμη της Μελίνας Μερκούρη.

Ο Δρ. 'Αντριου Χόρτον από την κινηματογραφική Σχολή του πανεπιστημίου της Οκλαχόμα θα μιλήσει για τη ζωή και την επιρροή της Μελίνας και θα παρουσιάσει άγνωστο υλικό. Ο ίδιος γράφει και σενάριο για τη ζωή της με στόχο να γίνει κινηματογραφική ταινία. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στην Λέσχη της Ελληνικής Κοινότητας Σίδνεϊ. Ο Δρ. Χόρτον είναι διεθνούς φήμης βραβευμένος σεναριογράφος και συγγραφέας είκοσι τριών βιβλίων για τον κινηματογράφο και τις πολιτιστικές μελέτες.



Στις ταινίες του περιλαμβάνεται η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Μπραντ Πιτ, "The Dark Side of the Sun" και το πολυβραβευμένο "Something in Between" (l983, Γιουγκοσλαβία, σε σκηνοθεσία Srdjan Karanivic). Έχει δώσει σεμινάρια σεναριογραφίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ελβετίας και σ' όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο Δρ Χόρτον έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα για πάνω από οκτώ έτη στη δεκαετία του '60 και συνδέθηκε προσωπικά με τη Μελίνα και τον σκηνοθέτη σύζυγό της Ζιλ Ντασέν. Φαίνεται πως και ο ίδιος είχε επιρροή στη Μελίνα ως άτομο, ως ηθοποιό, ως ακτιβίστρια κατά της χούντας, και, τέλος, ως Υπουργός Πολιτισμού.



Η ομιλία του θα συνοδεύεται και από αποσπάσματα από μερικές από τις πιο διάσημες ταινίες της Μελίνας, όπως, "Στέλλα" (1955), "Ποτέ την Κυριακή" (1960), Τοπ Καπί (1964) και A Dream of Passion (1978). Ο Δρ. Χόρτον αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο βασισμένο στη ζωή της Μελίνας Μερκούρης με τίτλο "Γεννήθηκα Ελληνίδα!" «Ίσως όλοι συμφωνήσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια άλλη Μελίνα ή κάποιον σαν κι αυτήν για να τη βοηθήσει, να κάνει τη διαφορά σε δύσκολους καιρούς»! δήλωσε ο ίδιος.