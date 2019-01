«Monuments Men» από George Clooney και Matt Damon

Στο παρελθόν, ο Matt Damon και ο George Clooney έχουν κάνει επιτυχημένες συνεργασίες και τώρα θέλουν να τις επαναλάβουν ενώνοντας και πάλι τις δυνάμεις τους.



Αυτή τη φορά, το Deadline.com μεταδίδει πως ο Clooney βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Damon για να συμμετάσχει στη νέα του ταινία με τίτλο «Monuments Men».



Το στόρυ της ταινίας έχει να κάνει με μια ομάδα ιστορικών που, λίγο μετά το πέρας του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, θα μπουν στην διαδικασία να αναζητήσουν έργα τέχνης κλεμμένα από τους Ναζί.



Το φιλμ είναι βασισμένο στο βιβλίο «The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History» του Robert M. Edsel.



Αναλαμβάνοντας πολλαπλό ρόλο, ο Clooney δεν θα είναι μόνο πρωταγωνιστής, αλλά σκηνοθέτης και σεναριογράφος της νέας δουλειάς του.



«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος» δήλωσε ο Clooney που δεν παρέλειψε να πει ότι το budget της ταινίας θα είναι μεγάλο.



«Μεγάλο» θα είναι και το καστ, καθώς ανάμεσα στους αστέρες είναι ο Daniel Craig, o Bill Murray και πολλοί ακόμα.



«Μυστήριο» παραμένει η συμμετοχή του Brad Pitt, το όνομα του οποίου ακούγεται, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.



