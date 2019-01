Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην πρεμιέρα του «Λίνκολν» στην Αθήνα

Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 22 Ιανουαρίου ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις, για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Λίνκολν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, στο Παλλάς.

Φιλανθρωπικού χαρακτήρα



Η προβολή θα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αφού όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Σπαστικών, και διοργανώνεται σε συνεργασία με το περιοδικό «Σινεμά» και την Ελληνική Θεαμάτων.

Ο Βρετανός ηθοποιός έχει έρθει άλλες τρεις φορές στην Ελλάδα για να στηρίξει με την παρουσία του το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών για την - εδώ και σαράντα χρόνια - προσφορά της.



Η ταινία



Η υπόθεση της ταινίας εστιάζει στο τελευταίο διάστημα της ζωής του Λίνκολν, στον αγώνα του με τα μέλη της κυβέρνησής του να τελειώσει ο εμφύλιος και να καταργηθεί η δουλεία.



Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο της Ντόρις Κερνς Γκούντγουιν, του 2005, με τίτλο «Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln», που έχει προσαρμόσει σε σενάριο ο Τόνι Κούσνερ. H μουσική είναι του μόνιμου συνεργάτη του Σπίλμπεργκ, Τζον Γουίλιαμς ενώ η φωτογραφία του, επίσης, μόνιμου συνεργάτη του, Γιάνους Καμίνσκι («Η Λίστα του Σίντλερ», «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιν» κ.ά.).



Τον Ντάνιελ Ντέι - Λούις πλαισιώνει ένα πολύ καλό καστ το οποίο απαρτίζεται από την Σάλι Φιλντ στο ρόλο της συζύγου του Μαίρης Τοντ Λίνκολν, τον Τζόζεφ Γκόρντον - Λέβιτ ως το γιό του Ρόμπερτ, τον Τόμι Λι Τζόουνς ως τον αντίπαλό του γερουσιαστή Στίβενς και τον Τζάρεντ Χάρις ως τον στρατηγό των Βορείων και μετέπειτα Πρόεδρο των ΗΠΑ, Οδυσσέα Γκραντ.



Πληροφορίες



Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, καλέστε στο 210 9650916.



