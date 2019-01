«Έφυγε» η Πάτι Πέιτζ

Την τελευταία της πνοή άφησε την Πρωτοχρονιά σε ηλικία 85 ετών η Πάτι Πέιτζ, μία από τις δημοφιλέστερες αμερικανίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Προβλήματα υγείας ταλαιπωρούσαν την Πέιτζ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να σταματήσει τις live εμφανίσεις της. Σε γράμμα της προς τους θαυμαστές της είχε γράψει πριν από ένα χρόνο: «Παρόλο που έχω ακόμη τη φωνή που μου έδωσε ο Θεός, η σωματική εξασθένιση δεν με αφήνει να τραγουδήσω όπως έκανα όλα τα προηγούμενα χρόνια».



Η Πάτι Πέιτζ με τις τεράστιες επιτυχίες «Tennessee Waltz» και «"(How Much Is That) Doggie in the Window» ήταν η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 καθώς κατείχε το ρεκόρ πωλήσεων εκείνης της εποχής.



Η Πέιτζ πέρασε μεγάλο κομμάτι της ζωής της στο δρόμο, κάνοντας περιοδείες σε όλο τον κόσμο.