Η «Έξοδος» στην Αυλαία

Μιαγια το χαμένο μεγαλείο μιας ολόκληρης γενιάς, από την Κυριακή 23 Δεκέμβρη και κάθε Κυριακή για περιορισμένες παραστάσεις στη μουσική σκηνή Αυλαία.Επτά ηθοποιοί και έξι μουσικοί κάνουν την ίδια ερώτηση:Ένα πάρτι για τις ευτυχισμένες μέρες, μια συνάντηση µε το παρελθόν, και η επανάσταση του σήμερα συνθέτουν τα τρία κεφάλαια της παράστασης.Ένα έργο που δημιούργησαν οι ηθοποιοί μέσα από μια διαδικασία αυτοσχεδιασμών, συνεντεύξεων και ερευνών.Μετά την επιτυχία της άνοιξης του 2012 με παράταση των παραστάσεων και πάνω από χίλια εισιτήρια, ηεπαναλαμβάνεται στη μουσική σκηνή Αυλαία ανανεωμένη και εμπνευσμένη από το κλίμα της εποχής.παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2010, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο του Νίκυ Σίλβερ «Το Μπλε παλτό» (σκην. Αλέξανδρος Κοέν, Six D.O.G.S) και συμμετείχε την ίδια χρονιά στο Off Off του θεάτρου Επί Κολώνω, µε το έργο «Μαζί ή ιστορίες για σένα και για µένα» (σκην. Μάκης Κατσούλης), όπου βραβεύτηκε και επαναλήφθηκε το χειμώνα του 2011.Ηθοποιοί:

Μουσικοί: Ηλίας Καρκαβέλιας, Πάνος Λιάπης, Δήμητρα Παλιούρα, Αλέξανδρος Φραγκούλατζης

Ώρα έναρξης 21.00

Τιμή εισιτηρίου 12 € (µε ποτό)



Μουσική σκηνή Αυλαία

Αγίου Όρους 15, Βοτανικός

2103474074

www.avlea.gr