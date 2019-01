Tάκης Ζαχαράτος: «I am what I am», στο θέατρο Αλίκη

-Τα 20.000 εισιτήρια και η αγάπη του κοινού απογείωσαν την παράσταση που παραμένει και τους επόμενους μήνες στο θέατρο ΑΛΙΚΗ-

Δύο ώρες μόνος επί σκηνής, δεκάδες μεταμορφώσεις, απολαυστικές μιμήσεις και το αστραφτερό ταλέντο του Τάκη Ζαχαράτου συνθέτουν τη λαμπερή μουσικοχορευτική παράσταση «I AM WHAT I AM» που παρουσιάζει ο ίδιος με τεράστια επιτυχία, από την αρχή της σεζόν, στο Θέατρο Αλίκη.



Οι θεατές εντυπωσιασμένοι από το πληθωρικό του ταλέντο και την άρτια καλλιτεχνική παραγωγή, επιβραβεύουν κάθε βράδυ με το θερμό τους χειροκρότημα το εκρηκτικό one man show που έχει την υπογραφή του τόσο στα κείμενα όσο και στα κοστούμια και τη σκηνοθεσία. Ήδη περισσότεροι από 20.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει τις παραστάσεις που συνεχίζονται λόγω της μεγάλης επιτυχίας, απολαμβάνοντας τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικής.



Με έξι μουσικούς επί σκηνής, ο Τάκης Ζαχαράτος σατιρίζει, χορεύει και τραγουδά περνώντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο από το μιούζικαλ στα λαϊκά και από τον κινηματογράφο στο θέατρο.



Στο ανατρεπτικό δίωρο υπερθέαμα εκτός από μουσική, χορό και πολύ γέλιο θα απολαύσουμε:

- Την Αλίκη Βουγιουκλάκη που κλείνει το μάτι στη Μελίνα Μερκούρη.

- Τη Μαρινέλλα που συναντά τον Στέλιο Καζαντζίδη.

- Το τρίο ρακέτα (Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Λάτσιος και Γρηγόρης Αρναούτογλου) να προσφέρουν γονατιστοί μονόπετρα στην βασίλισσα της νύχτας Ζωζώ Σαπουντζάκη.

- Τη Shirley Bassey ν’ αγοράζει ολομέταξη μπουχάρα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα από την Δέσποινα Μοιραράκη.

- Την Edith Piaf να πίνει καφέ με την φίλη της Marlene Diedrich και τον Μάνο Χατζιδάκι στο Zonar’s.

- Τη Ρένα Βλαχοπούλου να το παίζει όπως πάντα σε διπλό ταμπλό και «Χαρτοπαίχτρα» και «Κόμισσα της Κέρκυρας», ενώ η Βίκυ Μοσχολιού, η Πόλυ Πάνου και η Λίτσα Διαμάντη συντροφεύουν τον βάρδο του λαϊκού τραγουδιού Στράτο Διονυσίου στο τραγούδι «Της γυναίκας η καρδιά» σε μοναδικές ερμηνείες.



Επίσης:

- Η Μύριαμ Απλού εκσφενδονίζει την καψούρα της για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και του τραγουδά τον ύμνο του, δίνοντας τέρμα στον κρυφό δεσμό της με τον πρόεδρο της Βουλής Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

- Η Άντζελα σε ρόλο εκτιμήτριας τέχνης της Ελληνικής show business κρίνει, κατακρίνει, συγκρίνει, επικρίνει και αστροπελεκίζει τους Μαζωνάκη, Χατζηγιάννη, Βίσση, Ρουβά, Θεοδωρίδου, μέχρι την Ζέτα Μακρυπούλια και την Ήβη Αδάμου.

- Η Marylin Monroe χαρίζει διαμάντια στην Liza Minelli.

- Η πολιτική σε κρίση πανικού τρώει χαστούκια από το ΔΝΤ, ενώ η Βάνα Μπάρμπα απαιτεί έκτακτη, της έκτακτης, ώ έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, για να γίνουν επιτέλους πράγματα σε αυτόν τον τόπο.



Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00



Τιμές Εισιτηρίων:

Πλατεία: 20 € , Φοιτητικό: 15 €

Ανέργων: 10 € (απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας και του δελτίου ανεργίας)