Οι μεγάλοι νικητές των Critic Choice Awards

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, ανακοινώθηκαν και οι νικητές των Critic Choice Awards (δες εδώ την λίστα με τις υποψηφιότητες). Μπορεί το “Lincoln” να είχε υπερτερούσε στις υποψηφιότητες, μπορεί το “Silver Linings Playbook” να έφυγε με τα περισσότερα βραβεία (4 στο σύνολο), αλλά το “Argo” του Ben Affleck βγήκε ο μεγάλος νικητής κερδίζοντας μόνο 2 βραβεία αλλά τα πιο μεγάλα – αυτά της Καλύτερης Ταινίας και του Καλύτερου Σκηνοθέτη.Η βράβευση του Affleck ήρθε σαν να ανακούφιση μετά την απόφαση της Ακαδημίας να μην τον βάλει στην τελική πεντάδα της Σκηνοθεσίας και έτσι να τον αφήσει έξω από την κούρσα. Το “Lincoln” κατάφερε να φύγει με 3 βραβεία – αυτά του Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Καλύτερου Ηθοποιού για τον Daniel Day-Lewis και Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης. Καθόλου άσχημα για την ταινία η οποία έχει στοιχηματίζουν υπέρ της στην βραδιά της απονομής των Όσκαρ.Φέτος είχαμε και την διαχώριση κατηγόριων σε Ταινίες Δράσης και Κωμωδίας. Μπορεί η Jennifer Lawrence να έφυγε με δυο βραβεία στην κατοχή της – Καλύτερη Ηθοποιού σε Κωμωδία για το “Silver Linings Playbook” και Καλύτερης Ηθοποιού σε Ταινία Δράσης για το “Hunger Games”, αλλά η Jessica Chastain να κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για το “Zero Dark Thirty”. Το “Les Miserables” που είχε 11 υποψηφιότητες έφυγε μόνο με ένα βραβείο, κι αυτό το αναμενόμενο του Β’ Γυναικείου Ρόλου που πήγε στην Anne Hathaway.Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα οσκαρικά δρώμενα και την φετινή κούρσα των βραβεύσεων, συντονιστείτε εδώ.H λίστα με τους νικητές είναι η ακόλουθη:ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑArgoΚΑΛΥΤΕΡΗ Α’ ΑΝΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑDaniel Day-Lewis – “Lincoln”ΚΑΛΥΤΕΡΗ Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑJessica Chastain – “Zero Dark Thirty”ΚΑΛΥΤΕΡΗ Β’ ΑΝΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑPhilip Seymour Hoffman – “The Master”ΚΑΛΥΤΕΡΗ Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑAnne Hathaway – “Les Misérables”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ/ΝΕΑΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟQuvenzhané Wallis – “Beasts of the Southern Wild”ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΣΤSilver Linings PlaybookΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑBen Affleck – “Argo”ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟQuentin Tarantino – “Django Unchained”ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟTony Kushner – “Lincoln”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ“Life of Pi” – Claudio MirandaΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ“Anna Karenina” – Sarah Greenwood/Production Designer; Katie Spencer/Set DecoratorΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ“Zero Dark Thirty” – William Goldenberg and Dylan TichenorΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ“Anna Karenina” – Jacqueline DurranΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖCloud AtlasΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕLife of PiΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝWreck-It RalphΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣSkyfallΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣDaniel Craig – “Skyfall”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣJennifer Lawrence – “The Hunger Games”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑSilver Linings PlaybookΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑBradley Cooper – “Silver Linings Playbook”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑJennifer Lawrence – “Silver Linings Playbook”ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ/ΤΡΟΜΟΥLooperΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑAmourΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡSearching for Sugar ManΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ“Skyfall” – SkyfallΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ“Lincoln” – John WilliamsΠηγή: reel.gr