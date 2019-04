Παράταση εμφανίσεων για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Eλεωνόρα Ζουγανέλη μετά από τέσσερις sold out βραδιές, θα συνεχίσει τις ζωντανές της εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη στο BLACK IS… ALIVE για δυο ακόμα βραδιές, Σάββατο 19.01 & Σάββατο 26.01.

Έχοντας ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα συνεχίσει να υποδέχεται τους φίλους της στη πόλη που αγαπάει ιδιαίτερα, τη Θεσσαλονίκη για ακόμη δυο μοναδικά live και να πρωτοπαρουσιάσει δείγμα της καινούργιας της δουλειάς αλλά και τραγούδια γνωστά και αγαπημένα. Ένα μελωδικό ταξίδι πέρα από όρια και σύνορα, που μόνο η μαγική φωνή της μπορεί να ταξιδέψει το κοινό.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο αλλά και τραγούδια διασκευασμένα απο την ίδια και τον στενό της συνεργάτη Ευριπίδη Ζεμενίδη που θα ενθουσιάσουν και θα αγγίξουν όλους τους φίλους της.



Μαζί της οι καταξιωμένοι σολίστες: Ευριπίδης Ζεμενίδης -κιθάρα -τραγουδι, Βαγγέλης Στεφανόπουλος - πλήκτρα, Γιάννης Αγγελόπουλος -τύμπανα, Παρασκευάς Κίτσος -Μπάσο, Νίκος Πασσαλίδης-Μπουζούκι, ούτι.



BLACK IS … ( VILKA AREA )

26ης Οκτωβρίου 58

Τηλ. κρατήσεων: 2310.522940

Ώρα έναρξης: 23:00