Viva cine Italia!

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ο σύγχρονος ιταλικός κινηματογράφος κινούνταν στα όρια της ανυπαρξίας -φυσικά πλην εξαιρέσεων. Ταινίες τοπικού χαρακτήρα απευθυνόμενες αποκλειστικά στο κοινό της Ιταλίας, αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο.

Όταν ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε τις σύγχρονες ιταλικές ταινίες «βαρετές» μπορεί να προκάλεσε το μένος των ιταλών, αλλά -κακά τα ψέματα- είχε δίκιο. 8 φωτογραφίες Να όμως που τα τελευταία χρόνια το παραπάνω σκηνικό φαίνεται ότι σιγά- σιγά αλλάζει. Ιταλικές ταινίες προβάλλονται σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, αποσπούν βραβεία, βρίσκουν διανομή στο εξωτερικό και αποδεικνύουν ότι το ιταλικό σινεμά διανύει και πάλι περίοδο ευμάρειας.



Ας μην πάμε μακριά. Πέρσι, η Χρυσή Άρκτος του φεστιβάλ Βερολίνου δόθηκε στην ταινία «Ο Καίσαρας πρέπει να πεθάνει» («Cesare deve morire») των αδελφών Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, ενώ το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του φεστιβάλ Κανών απέσπασε η ταινία «Reality» του Mατέο Γκαρόνε. Λίγα χρόνια πιο πίσω, θα βρούμε ταινίες όπως το «Il divo» αλλά και το «Γόμορρα» (επίσης του Γκαρόνε). Επιτυχίες στην Ελλάδα.



Επομένως με ιδιαίτερη περιέργεια υποδέχεται κανείς το αφιέρωμα στο σύγχρονο ιταλικό σινεμά που διοργανώνει το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στο Auditorium του (Πατησίων 47) κάθε Δευτέρα ως την Δευτέρα 11 Μαρτίου (εκτός από την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου). Το αφιέρωμα άρχισε την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου με την προβολή της ταινίας «L'industriale» του Τζιουλιάνο Μοντάλντο, μια ταινία για την Ιταλία της μεγάλης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.



Εξι ακόμη ταινίες μέχρι τις 11 Μαρτίου, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ αλλά δεν αγοράστηκαν από την ελληνική διανομή, αποδεικνύουν ότι ο ιταλικός κινηματογράφος εξακολουθεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη γνωριμία με τη Ελλάδα_ πόσο μάλλον όταν διηγείται την πραγματικότητα της εποχής μας με θάρρος και φαντασία.



Τιμή στον μετρ Μικελάντζελο Αντονιόνι Εν τω μεταξύ, την ώρα που ο πρόσφατος ιταλικός κινηματογράφος δηλώνει υπερήφανα παρών, ένα άλλο κινηματογραφικό αφιέρωμα, σε ένα ιταλικό σινεμά αλλοτινών εποχών, πραγματοποιείται από την Τρίτη 5 έως την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννη, μετά την επίσημη έναρξή του στο Μέγαρο Μουσικής. Τίτλος του «Ένα ταξίδι μέσα από τον κινηματογραφικό φακό του Αντονιόνι» και αφορμή για την πραγματοποίησή του η συμπλήρωση (στις 29 Σεπτεμβρίου 2012), των εκατό χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Μικελάντζελο Αντονιόνι.



Και σε αυτό το αφιέρωμα συμμετέχει το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (σε συνεργασία με το Megaron Plus). Το αφιέρωμα θα εγκαινιαστεί στις 5 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας», Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, ώρα 19.00) με την προβολή της κλασικής ταινίας του Αντονιόνι «Η περιπέτεια» (1960) και παρουσία του σκηνοθέτη, κριτικού και ιστορικού κινηματογράφου (στενού φίλου του Αντονιόνι) Κάρλο ντι Κάρλο, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο του μαζί με τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Μπακογιάννοπουλο. Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 20.00 στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» θα πραγματοποιηθεί συζήτηση του κ. Ντι Κάρλο με συντονιστή τον Μισέλ Δημόπουλο (με μετάφραση στα ελληνικά).



Στη συνέχεια, θα προβληθεί η ταινία-ντοκιμαντέρ "Antonioni su Antonioni" (55΄, 2008, αγγλικοί υπότιτλοι), με αποσπάσματα από πολύτιμες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Αντονιόνι όπου τον βλέπουμε να μιλάει για τον εαυτό του, την τέχνη του και τις ταινίες του. Το ντοκιμαντέρ είναι μία παραγωγή της Ταινιοθήκης της Μπολόνια και παρουσιάστηκε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2008, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αντονιόνι.



Το αφιέρωμα συνεχίζεται από την Πέμπτη 7 έως Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου με την προβολή εμβληματικών ταινιών του Αντονιόνι: «Μπλόου Απ», «Ζαμπρίσκι πόιντ», «Η ταυτότητα μιας γυναίκας», «Το χρονικό ενός έρωτα», «Το μυστήριο του Ομπρεβαλντ», «Η κόκκινη έρημος». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντοκιμαντέρ και οι μικρού μήκους ταινίες του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη που θα προβάλλονται πριν τις ταινίες, ενώ θα παρουσιαστεί επίσης το ντοκιμαντέρ Κίνα» που ο Αντονιόνι γύρισε στην Κίνα το 1972 μετά από πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης (τελικά η προβολή του στη Κίνα επιτράπηκε μόλις το 2002).



Πρόγραμμα σύγχρονων ιταλικών ταινιών στο Ιταλικό Ινστιτούτο (οι προβολές θα γίνουν στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους και η είσοδος θα είναι ελεύθερη) Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα 19.00 IL PRIMO INCARICO Σκηνοθεσία: Τζιόρτζια Τσέτσερε. Παίζουν: Iζαμπέλα Ραγκονέζε, Φραντσέσκο Κιαρέλο Δράμα, Ιταλία 2011 / 90'. Η ιστορία μιας ευαίσθητης και αποφασιστικής νέας, η οποία στην ανδροκρατούμενη Ιταλία της δεκαετίας του 1950 καλείται να διδάξει σε ένα χωριό όπου αντιμετωπίζει παλιές προκαταλήψεις και δύσκολες επιλογές. Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της σεναριογράφου από το Σαλέντο, Τζ. Τσέτσερε (μαθήτρια των Ερμανο Ολμι και Τζιάνι Αμέλιο), διαγωνίστηκε στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (2010) στο τμήμα Controcampo italiano. Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00



LETTERE DAL SAHARA Σκηνοθεσία:Βιτόριο Ντε Σέτα. Παίζουν: Τζιμπίλ Κεμπέ, Πάολα Αγιμόνε Κεμπέ. Ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας. Ιταλία 2006 / 123'. Μετά από 20 χρονη απουσία, ο ιταλός σκηνοθέτης Βιτόριο Ντε Σέτα επέστρεψε με ένα σκληρό ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας το οποίο καταπιάνεται με το θέμα της λαθρομετανάστευσης στην Ιταλία, μέσα από την Οδύσσεια ενός νεαρού φοιτητή από την Αφρική. Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00



LA SECONDA NOTTE DI NOZZE Σκηνοθεσία: Πούπι Αβάτι. Παίζουν: Aντόνιο Αλμπανέζε, Νέρι Μαρκορέ. Δραματική κωμωδία. Ιταλία 2005 / 103'. Διάλογοι: ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους. Παλιά ερωτικά πάθη αλλά και έχθρες ξυπνούν όταν μια χήρα με οικονομικές δυσκολίες, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Μπολόνια του μεσοπολέμου για να φιλοξενηθεί στο αγρόκτημα του ευαίσθητου κουνιάδου της , κάποτε ερωτευμένου μαζί της. Στην ταινία κάνει την πρώτη της εμφάνιση η διάσημη λυρική τραγουδίστρια Κάτια Ριτσιαρέλι η οποία τιμήθηκε για την ερμηνεία το 2006 με το Βραβείο Nastro d'Argento Α' Γυναικείου Ρόλου. Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00



LO SPAZIO BIANCO Σκηνοθεσία: Φραντσέσκα Κομεντσίνι. Παίζουν: Μαργκερίτα Μπούι, Τζιοβάνι Λουντένο. Δραματική. Ιταλία 2009 / 110'. Μετά την πρόωρη γέννα της, μια αυτόνομη καθηγήτρια νυχτερινού σχολείου συνηθισμένη να στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις της, κλείνεται σε παθητική άπνοια που την αποκόπτει από τον κόσμο. Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο μυθιστόρημα της Βαλέρια Παρέλα. Δευτέρα 4 Μαρτίου, ώρα 19.00



SCONTRO DI CIVILTÀ PER UN ASCENSORE IN PIAZZA VITTORIO Σκηνοθεσία: Ιζότα Τόζο. Παίζουν: Kάσια Σμούτνιακ, Ντανιέλε Λότι. Δραματική. Ιταλία 2010 / 96'. Βασισμένη σε ένα έργο του Αμαρα Λάκους, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας ανθρώπων στην Πιάτσα Βιτόριο της Ρώμης, όχι μακριά από το Σταθμό Tέρμινι, που φιλοξενεί πολλούς μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Δευτέρα 11 Μαρτίου, ώρα 19.00 I VICERÈ (το τρέιλερ της ταινίας στην αρχή του κειμένου) Σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Φαένζα. Παίζουν: Αλεσάντρο Πρετσιόνι, Λάντο Μπουζάνκα. Δραματική-Ιστορική. Ιταλία 2007 / 120'.



Ελεύθερη μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του 1894 του Φεντερίκο Ντε Ρομπέρτο, η ταινία αφηγείται την ιστορία μίας αριστοκρατικής οικογένειας από την Κατάνια με ισπανικές καταβολές. Ελαβε δύο υποψηφιότητες και τέσσερα βραβεία στα «David di Donatello» το 2008, ενώ τιμήθηκε επίσης με δύο βραβεία στα «Nastri d'Argento» του ίδιου έτους.



Πηγή: tovima.gr