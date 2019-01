Πουλήθηκε για 18.000 ευρώ η «απαγορευμένη» φωτογραφία της Νταιάνα

Φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνας, που βρετανικό ταμπλόιντ έκρινε ακατάλληλη προς δημοσίευση, πουλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι 18.306 δολαρίων, ανακοίνωσε ο οίκος RR Auctions of Amherst.





Η ασπρόμαυρη φωτογραφία έχει διαστάσεις 20Χ25 εκατοστά και τραβήχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80. Δείχνει την πριγκίπισσα σε σαλέ σε κάποιο βουνό, μάλλον της Γαλλίας, να χαμογελά στην κάμερα ενώ ακουμπάει αναπαυτικά στα γόνατα ενός νεαρού, περίπου συνομήλικου της, ο οποίος διαβάζει ένα βιβλίο.



Σε πρώτο πλάνο φαίνεται ακόμα ένα πρόσωπο και ένα μπουκάλι ουίσκι, αλλά το πιο περίεργο είναι η φράση "Not to be published" ("Να μην δημοσιευτεί") που είναι γραμμένη πάνω στην φωτογραφία.



Στο πίσω μέρος της υπάρχει η ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 1981, δηλαδή δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ του επικείμενου γάμου του πρίγκιπα Κάρολου με την Νταϊάνα Σπένσερ.



Η φωτογραφία δεν δείχνει κάτι που να σοκάρει, αλλά και μόνο το γεγονός ότι τραβήχτηκε αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση των πριγκιπικών γάμων, έκανε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να αποφασίσουν να μην δημοσιεύσουν την φωτογραφία της Νταϊάνας με έναν άλλο νεαρό άντρα εκτός από τον Κάρολο.



Ο οίκος δημοπρασιών με έδρα το Νιου Χαμσάιρ διευκρίνισε πως η φωτογραφία προέρχεται από το ιδιωτικό ίδρυμα Caren Archive, το οποίο πριν από επτά χρόνια απέκτησε το φωτογραφικό αρχείο της Daily Mirror.



"Τα βρετανικά μέσα αναγνώρισαν τον νεαρό άντρα: πρόκειται για τον Ανταμ Ράσελ δισέγγονο του πρώην πρωθυπουργού Στάνλεϊ Μπόλντγουιν", αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου, ο οποίος δεν αποκαλύπτει το όνομα του αγοραστή της φωτογραφίας.



Σύμφωνα με τον οίκο RR Auctions η τιμή για μια τέτοια φωτογραφία θα ήταν κανονικά 1.000 δολάρια. αλλά ήταν η φράση "Να μην δημοσιευτεί" που ανέβασε τόσο πολύ την αξία της.