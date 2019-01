Οι Twilight Sad για 3 συναυλίες στην Ελλάδα

Οι Twilight Sad, μία από τις καλύτερες μπάντες της Σκωτίας και της Fat Cat Records, έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας… για μια mini-περιοδεία! Συγκεκριμένα, θα εμφανιστούν, κατά σειρά, στην Αθήνα (Kookoo Live Music Bar) την Πέμπτη 31/1, στη Λάρισα (Stage) την Παρασκευή 1/2και στη Θεσσαλονίκη (Γαία Live) το Σάββατο 2/2/13. Τις συναυλίες θα ανοίξουν η Nalyssa Green, οι Phase και οι Grain of Sense, αντίστοιχα.



Έχοντας στις αποσκευές τους το τρίτο album της μέχρι τώρα πορείας τους, «No One Can Ever Know», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και το τέλος της χρονιάς το βρίσκει ψηλά σε αρκετές από τις συνήθεις – για την εορταστική περίοδο – λίστες με τα καλύτερα, οι Twilight Sad μας επισκέπτονται ίσως στην καλύτερη στιγμή τους.