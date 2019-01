Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αντονιόνι στο Μέγαρο Μουσικής

Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Mικελάντζελο Αντονιόνι (1912 - 2007), συμπληρώθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2012. Μιας κεντρικής μορφής για τον πολιτισμό του 20ού αιώνα, καθώς κατάφερε με το έργο του (δεκαέξι ταινίες μεγάλου μήκους και δεκαοκτώ μικρού μήκους στη διάρκεια πενήντα χρόνων) -και μέσα από μια μοναχική, πρωτότυπη και συχνά διατέμνουσα πορεία- να επισημάνει και να αναλύσει την «αρρώστια των συναισθημάτων», τα προβλήματα, τις αγωνίες και τις φοβίες που κατατρέχουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Στον κορυφαίο Ιταλό δημιουργό που εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο της κινηματογραφικής γλώσσας και μετρ του ύφους, ζώντας την εποχή του και κινούμενος συγχρόνως και έξω απ' αυτήν, είναι αφιερωμένη η εκδήλωση του Megaron Plus που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.



Μια βραδιά με κεντρικό ομιλητή τον διακεκριμένο κριτικό και ιστορικό του κινηματογράφου, στενό συνεργάτη και φίλο του Αντονιόνι, Κάρλο ντι Κάρλο, δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Antonioni su Antonioni» που πρωτοπροβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2008, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του κινηματογραφιστή από τη Φεράρα, αποκαλύπτοντας το «ενδόμυχο» πορτρέτο του «πρωταγωνιστή» του, Μικελάντζελο Αντονιόνι, μέσα από τη συλλογή πολύτιμων τηλεοπτικών του συνεντεύξεων και προσωπικών του εξομολογήσεων.



Σε μια συνομιλία του με τον κριτικό και δημοσιογράφο Γιάννη Μπακογιάννοπουλο, ο Κάρλο ντι Κάρλο θα εκμυστηρευτεί στο κοινό του Megaron Plus - έχοντας τη τύχη μιας 40χρονης φιλίας με τον Αντονιόνι - «την ιστορία ενός δημιουργού που στοχάζεται πάνω στο έργο και τη ζωή του, που συνεχώς αποτολμά, έτοιμος να υπερασπιστεί με επιμονή και θάρρος τις επιλογές του, με το βλέμμα άγρυπνο και διορατικό ως προς τις επερχόμενες αλλαγές του μέλλοντος. Την ιστορία του, κάποιες φορές, ντροπαλού και αμήχανου μπροστά στα μικρόφωνα, ακόμα και αυστηρού Αντονιόνι, αλλά αμέσως μετά πρόθυμου, φιλικού, ευγενικού, ειρωνικού και πνευματώδους», μέσα από λέξεις και συλλογισμούς «που αποδεικνύουν ότι, αν και σπάνια μίλησε για τον εαυτό του, δεν υπήρξε ποτέ απρόθυμος να το κάνει».



Τη διάλεξη του Κάρλο ντι Κάρλο θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας του Μικελάντζελο Αντονιόνι «L' Avventura» (Η Περιπέτεια). Ένα πρωτοποριακό στη μορφή, το περιεχόμενο και την αφήγηση, δραματικό φιλμ του Ιταλού μετρ του σινεμά, διάρκειας 140', που τιμήθηκε το 1960 με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.



Η εκδήλωση του Megaron Plus εγκαινιάζει το αφιέρωμα «Ένα ταξίδι μέσα από τον κινηματογραφικό φακό του Αντονιόνι», σε επιμέλεια Κάρλο ντι Κάρλο, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.



Το αφιέρωμα που φιλοδοξεί να συμβάλει, ακόμη μια φορά, στο να κρατήσει ζωντανό το μοναδικό και απαράμιλλο βλέμμα του κορυφαίου Ιταλού σκηνοθέτη, διοργανώνεται από 5-13 Φεβρουαρίου στους χώρους του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης» με την προβολή και άλλων ταινιών του.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας.