Ο άλλος «Χίτσκοκ»

Πρεμιέρα κάνει αύριο στους ελληνικούς κινηματογράφους η ολοκαίνουρια δραματική ταινία του Άντονι Χόπκινς«Χίτσκοκ», όπου ο Βρετανός ηθοποιός ερμηνεύει τον διάσημο συμπατριώτη του, Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Η ταινία προσεγγίζει το μύθο του Χίτσκοκ από μια διαφορετική οπτική, καθώς ερευνά την επιρροή και τη σχέση που είχε με την γυναίκα του Άλμα Ρέβιλ, αλλά και τη δύσκολη οικονομική φάση που πέρασε για να γυρίσει την πιο εκκεντρική από τις ταινίες του, το «Ψυχώ». Η ταινία είναι βασισμένη στο βιογραφικό βιβλίο του Στίβεν Ρεμπέλο, με τίτλο Alfred Hitchcock and the Making of Psycho. Αναφορές γίνονται επίσης στο δολοφόνο του Γουινσκόνσιν,Εντ Γκάιν, που έδωσε την έμπνευση στο συγγραφέα Ρόμπερτ Μπλοχ για να δημιουργήσει τον κεντρικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος Ψυχώ, Νόρμαν Μπέητς.



«Η ταινία είναι για τη γυναίκα του, τη σχέση τους, την προσωπικότητά του και τον συνδυασμό τους. Την υποστήριξη που του παρείχε, τις λαμπρές τεχνικές μοντάζ που ήξερε, τις βαθιές κινηματογραφικές γνώσεις που είχε, τις συμβουλές που του έδινε. Πώς τον συμβούλευε, γιατί ήθελε πάντα καθοδήγηση. Το «Ψυχώ» τους έφερε ακόμη κοντύτερα, γιατί ο Χίτσκοκ πήρε ένα τεράστιο ρίσκο: έβαλε σε υποθήκη το σπίτι του, όλα όσα είχαν, όλα όσα είχαν επενδύσει στη δουλειά τους. Η γυναίκα του, του είπε: Εμπρός πάμε να το κάνουμε. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ιστορία αγάπης που ζούσαν» ομολογεί ο Άντονι Χόπκινς.



Τον ρόλο της γυναίκας του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Άλμα Ρέβιλ, ερμηνεύει η βραβευμένη με Όσκαρ, Έλεν Μίρεν: «Η ταινία αφορά τη δημιουργική συνεργασία και συνεύρεση Άλφρεντ Χίτσκοκ και Άλμα Ρέβιλ. Αυτό θέλαμε να αποκαλύψουμε στους θεατές. Είναι κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Τελικά ο φακός ζουμάρει στη σχέση τους. Δεν πρόκειται όμως για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ ή κάτι τέτοιο. Είναι μια καθαρά φανταστική ιστορία. Είναι μια ταινία, όπως θα έλεγε και ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Είναι μόνο μια ταινία».



Στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ερμηνεύει στην ταινία το ρόλο της Τζάνετ Λι στην ταινία Ψυχώ.