Η Μαριέττα Φαφούτη live στο Gazoo

Η Μαριέττα Φαφούτη και η μπάντα της έρχονται για το μεγάλο αποκριάτικο live-party του ΔΙΕΣΗ που θα μας μεταφέρει στα 80s με μία λέξη: Kookoobadi!

Με απαραίτητο dress code που παραπέμπει στην εποχή της Disco, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια από τους 2 πρώτους δίσκους της Μαριέττας Φαφούτη ("Try a little romance", "Homemade Joy") από τον 3 δίσκο που ετοιμάζει αυτή την περίοδο αλλά και αγαπημένες ξεσηκωτικές διασκευές.



Το μουσικό ξόρκι που πήρε εθιστικές διαστάσεις, έχοντας διαδεχτεί επάξια την επιτυχία του «Don't stop», γίνεται το σύνθημα για μια αποκριάτικη βραδιά γεμάτη ένταση, χαμόγελα και χορό χωρίς τελειωμό. Παραμένοντας πιστή στην αγάπη της στα μιούζικαλ και τη μουσική των 60s και 70s, η Μαριέττα Φαφούτη ενηλικιώθηκε μουσικά και τραγουδάει από disco και soul, μέχρι τραγούδια που θα μπορούσαν να ντύνουν μουσικά τα κλασικά spaghetti western.



To Opening act της βραδιάς θα αναλάβουν οι Esterina & RSN όπου μετά τις διθυραμβικές κριτικές που έλαβαν στις εμφανίσεις του Νοεμβρίου με τη Μαριέττα Φαφούτη, επιστρέφουν για να συναρπάσουν το κοινό σε μία καλλιτεχνική σύμπραξη soul και funk στοιχείων με την καταπληκτική φωνή της Esterina σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τους Esterina & RSN θα συνοδέψει στην ηλεκτρική κιθάρα ο Κώστας Ζορμπάς.



Το Σάββατο, 16 Μαρτίου η 9μελής μπάντα θα βρίσκεται στο Gazoo για το πιο συναρπαστικό αποκριάτικο live-party της χρονιάς!



Το album της Μαριέττας Φαφούτη, «Homemade Joy», κυκλοφορεί από την Inner Ear Records, σε παραγωγή του Θοδωρή Ζευκιλή, από τα Sca Studios.

Παίζουν: Ευαγγελία Ξυνοπούλου, Εύη Κουρτίδου, Παναγιώτης Ζούργος, Θέμος Ρίζος: Φωνητικά| Κώστας Χαλιώτης: Ντραμς | Θοδωρής Ζευκιλής: Μπάσο, Φωνητικά | Διονύσης Μόρφης: Κιθάρες | Γιώργος Ζαρέας: Τρομπόνι



Ώρα έναρξης :22.30

Είσοδος με ποτό στο μπαρ: 10 ευρώ



GAZOO

Πειραιώς 102-104

Τηλ.210 3422888