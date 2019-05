Δεύτερο Πανόραμα Ταινιών του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ

Οι φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα παρουσιάσουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου μια επιλογή από ταινίες φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 ταινίες, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, στις οποίες έχουν συνεργαστεί πάνω από 150 φοιτητές του Τμήματος.



Οι ταινίες είναι χωρισμένες σε τρία μέρη: α’ και β’ μέρος ταινιών μυθοπλασίας μικρού μήκους και γ’ μέρος ντοκιμαντέρ.



Πρόγραμμα προβολών



Αθήνα



Δευτέρα 27 / 5 /2013 22.00 – 23.30

(α' μέρος ταινίες μυθοπλασία)



1. Fool on the Hill, 18 λεπτά, 2012

2. Arundel, 18 λεπτά, 2013

3. Dry, 26 λεπτά, 2012

4. L’ espace parental, 2 λεπτά-5 δευτ. & 5 καρέ, 2013

5.Πιγκουίνοι, 14 λεπτά, 2013

6.En flicka, 13 λεπτά, 2012

7.Inner, 19 λεπτά, 2012





Τρίτη 28 / 5 / 2013 20.00 – 21.30

(β' μέρος ταινίες μυθοπλασία)



1.Νομαδικές Μηχανές, 30 λεπτά, 2012

2.Δεινόσαυροι, εμείς , 4 λεπτά, 2012

3.Boil, 14 λεπτά, 2013

4.Crossing the line, 3 λεπτά, 2012

5.Τοτέμ, 22 λεπτά, 2011

6.Τελεφερίκ, 11 λεπτά 2013

7.Οι τελευταίοι, 16 λεπτά, 2013





Τετάρτη 29 / 5 / 2013 20.00 – 22.00

(ταινίες ντοκιμαντέρ)



1.Στέϊσι, 22 λεπτά, 2012

2.Το μασάζ, 15 λεπτά, 2013

3.Τα φαντάσματα της Χεβρώνας, 32 λεπτά, 2011

4.Camino Musical: 9 Μέρες Γαλιθιάνικης Μουσικής, 55 λεπτά, 2013

Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 30 / 5 /2013

20.00 – 21.00

(α' μέρος ταινίες μυθοπλασία)



1.Fool on the Hill, 18 λεπτά, 2012

2. Arundel, 18 λεπτά, 2013

3.Dry, 26 λεπτά, 2012

4.L’ espace parental, 2 λεπτά-5 δευτ. & 5 καρέ, 2013

5.Πιγκουίνοι, 14 λεπτά, 2013

6.En flicka, 13 λεπτά, 2012

7.Inner, 19 λεπτά, 2012

21.00 - 22.00

(ταινίες ντοκιμαντέρ)

1. Camino Musical: 9 Μέρες Γαλιθιάνικης Μουσικής, 55 λεπτά, 2013





Παρασκευή 31 / 5 / 2013

20.00 – 21.00

(β' μέρος ταινίες μυθοπλασία)



1.Νομαδικές Μηχανές, 30 λεπτά, 2012

2.Δεινόσαυροι, εμείς , 4 λεπτά, 2012

3.Boil, 14 λεπτά, 2013

4.Crossing the line, 3 λεπτά, 2012

5.Τοτέμ, 22 λεπτά, 2011

6.Τελεφερίκ, 11 λεπτά 2013

7.Οι τελευταίοι, 16 λεπτά, 2013

21.00 - 22.00

(ταινίες ντοκιμαντέρ)

1.Στέϊσι, 22 λεπτά, 2012

2.Το μασάζ, 15 λεπτά, 2013

3.Τα φαντάσματα της Χεβρώνας, 32 λεπτά, 2011



Info



27 Μαΐου 2013



Έως 31 Μαΐου 2013. Στην Αθήνα οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. (Ιερά Οδός 48, Αθήνα / Μετρό Στάση Κεραμεικός, ΟΑΣΑ Γραμμές 026, 813, Α16 Στάση Σπύρου Πάτση). Στην Θεσσαλονίκη οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλος Ζάννας (Πλατεία Αριστοτέλους). Είσοδος Ελεύθερη.



Πηγή: tospirto.net