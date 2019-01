Το αρχείο της Βίβιαν Λι σε έκθεση στο Λονδίνο

Το Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου θα φιλοξενήσει από το ερχόμενο φθινόπωρο μια εναλλασσόμενη έκθεση με την αλληλογραφία, τα προσωπικά ημερολόγια, τις φωτογραφίες αλλά και τα κινηματογραφικά και θεατρικά σενάρια, καθώς και τα βραβεία της βραβευμένης με Όσκαρ, Βίβιαν Λι.



Το βρετανικό Μουσείο εξασφάλισε, από τα εγγόνια της γοητευτικής ηθοποιού, το πολύτιμο αρχείο της, στο οποίο αποκαλύπτεται όλη της η ζωή και η καριέρα από τα 16 της χρόνια, το 1929, έως τον θάνατό της, το 1967.



7.500 επιστολές

Το αρχείο της Βίβιαν Λι, δεν έχει εκτεθεί ποτέ ξανά δημοσίως, ενώ περιλαμβάνει πάνω από 7.500 επιστολές από τη Λι και προς αυτήν, όλα τους κομμάτια της αλληλογραφίας της με τον σύζυγό της Λόρενς Ολίβιε, αλλά και με φίλους και συναδέλφους της, μέχρι και σημαντικές προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας Τ.Σ. Έλιοτ, η Μέριλιν Μονρόε, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Γουίνστον Τσόρτσιλ και η βασιλομήτωρ της Αγγλίας.

Εκατό χρόνια από τη γέννηση της ηθοποιού

Η έκθεση, στο Victoria and Albert, συνέπεσε με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση της ηθοποιού (1913-1967). Η επιλογή, από το υλικό του αρχείου της ηθοποιού που ταυτίστηκε απόλυτα με το ρόλο της Σκάρλετ Ο'Χάρα, θα εκτίθεται από το φθινόπωρο στις γκαλερί του Μουσείου οι οποίες είναι αφιερωμένες στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες.

Η Βίβιαν Μέρι Χάρτλεϊ (όπως ήταν το πραγματικό της όνομα), γνωστή και ως Λαίδη Ολίβιε, βραβεύθηκε με δυο Όσκαρ, για τον ρόλο της Σκάρλετ Ο'Χάρα στο «Όσα παίρνει ο άνεμος» (Gone With The Wind) το 1939, και της Μπλανς Ντυμπουά στο «Λεωφορείον ο Πόθος» (A Streetcar Named Desire) το 1951, υποδυόμενη δύο καλλονές του αμερικανικού νότου.



Θεατρική ηθοποιός

Η Βίβιαν Λι ήταν κυρίως θεατρική ηθοποιός και συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Λόρενς Ολίβιε, ο οποίος για περίπου είκοσι χρόνια την σκηνοθέτησε σε αρκετές από τις θεατρικές εμφανίσεις της, ενώ σε πολλές συμπρωταγωνίστησαν. Κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς σταδιοδρομίας της στη σκηνή, υποδύθηκε ποικίλους και διαφορετικούς ρόλους, σε έργα των δημοφιλέστερων θεατρικών συγγραφέων. Η καριέρα της συνεχίσθηκε σποραδικά μετά το διαζύγιό της με τον Ολίβιε, το 1960.



Θεωρούσε ότι η φυσική ομορφιά της δεν διευκόλυνε την αναγνώρισή των υποκριτικών της ικανοτήτων. Είχε προβλήματα υγείας από νεαρή ηλικία, ενώ για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της, η Λι έπασχε από την διπολική διαταραχή. Στα μέσα της δεκαετίας του ’40 διαγνώστηκε με φυματίωση, μια ασθένεια που την ταλαιπώρησε χρόνια και προκάλεσε τελικά το θάνατό της, το 1967. Το αμερικανικό ινστιτούτο κινηματογράφου την έχει κατατάξει 16η στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.