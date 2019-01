Boogie Belgique live στο Tiki Bar

Η Love Light Productionsπαρουσιάζει τον Boogie Belgique για μία μόνο εμφάνιση στο Tiki Bar.

Ο Boogie Belgique περιγράφει τα Dj set του ως ένα ταξίδι σε Abstract Hip-Hop/Funk/Electroswing ρυθμούς γεμάτο upbeat tracks κι έχει επηρεαστεί από Dj & παραγωγούς όπως οι Parov Stelar, Poldoore και Pretty Lights. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου με συνοδεία Live Trumpet θα μας παρουσιάσει ένα διαφορετικό live dj set για μια νύχτα γεμάτη χορό κι ένταση...

Μέλος των δισκογραφικών Cold Busted και Dusted Wax Kingdom, έχει κυκλοφορήσει ήδη τρία LP’s με τραγούδια που έχουν αποκτήσει μόνιμη θέση στα airplays αρκετών ραδιοφωνικών σταθμών. Το debut album του “Blueberry Hill” [Dusted Wax Kingdom] περιλαμβάνει σπουδαία tracks όπως τα “Stairway to the USSR”, “Once Have I”, “Oh Lord” και “Moriarty”. Το δεύτερο album “Time For A Boogie” κυκλοφόρησε από τη Cold Busted και περιλαμβάνει γνωστά tracks όπως: “Swing Thing”, “Ms. Yutani”, “Northern Light”, “Love In Your Eyes”, “Hear, Hear” και φυσικά “Time For A Boogie”. Πιο πρόσφατο release είναι το “Nightwalker (Vol. 1)” από τη Dusted Wax Kingdom, περιλαμβάνοντας τα “All Over The World”, “Travelling”, “Back To Nowhere” , “Final Parade”, “Broken Mirror” , “Nightwalker”, “Lucifer” και φυσικά το “Forever& Ever”! Το live ανοίγει ο Kill Emil με Mpc Set. Μη το χάσετε!