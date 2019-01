Ραντεβού στο πρώτο Νιγηριανό Φεστιβάλ μουσικής και χορού

Η Πρεσβεία της Νιγηρίας με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή και προσκαλεί όλους τους κατοίκους της πόλης να γνωρίσουν την κουλτούρα μιας χώρας με μεγάλη παράδοση και δυναμικό παρόν.



Στη Νιγηρία όπως και στις περισσότερες αφρικάνικες χώρες οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί και εκδηλωτικοί, τους αρέσει να μοιράζονται και να εκφράζονται μέσω της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού.



Πιστεύουν στη δύναμη του ρυθμού και της μουσικής που κινητοποιούν το σώμα και την ψυχή, που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, που τους βοηθούν να απλώσουν γέφυρες και να γνωρίσουν μέσω των αισθήσεων τους διαφορετικούς πολιτισμούς.



Αυτός είναι και ο στόχος του φεστιβάλ που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα: να δώσει στους Έλληνες μια δυνατή γεύση της Νιγηριανής κουλτούρας και να ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη όψη μιας φιλόξενης αφρικανικής χώρας.



To μοναδικό αυτό φεστιβάλ θα τιμήσει με την παρουσία του ο σπουδαίος Νιγηριανός καλλιτέχνης Keziah Jones αλλά και το National Troupe of Nigeria που έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας με μία ομάδα 19 καλλιτεχνών.



Στο line up συμμετέχει και ο Adedeji Adetayo με το 11μελές συγκρότημά του και τον γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη Νιγηριανής καταγωγής MC Yinca που θα συμπράξει μαζί τους επί σκηνής!



Το φεστιβάλ θα μας συστήσει επίσης και άλλες ελκυστικές πλευρές της κουλτούρας της Νιγηρίας πέρα από τη μουσική: το χορό και τη γαστρονομία.



Η γιορτή αυτή είναι μέρος της 53ης Επετείου της Νιγηριανής ανεξαρτησίας. Το πρόγραμμα του μονοήμερου φεστιβάλ είναι πλούσιο και περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:



Μουσική και Χορός



Ζωντανές παραστάσεις από το National Troupe of Nigeria (12 χορευτές + 7 κρουστοί) και τον βραβευμένο μουσικό και δεξιοτέχνη κιθαρίστα Adedeji Adetayo και το 11 μελές συγκρότημά του.Παράλληλα, μια υπέροχη ομάδα Νιγηριανών παιδιών που ζουν στη Ελλάδα, θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς ντυμένη με εντυπωσιακά κοστούμια από διαφορετικές εθνικότητες της Νιγηρίας.



Γεύση από Νιγηρία



Ο σύλλογος Νιγηριανών γυναικών θα ετοιμάσει σπιτικό φαγητό με παραδοσιακές συνταγές της Νιγηρίας και οι κοπέλες ντυμένες με παραδοσιακές στολές, θα σερβίρουν τον κόσμο καθ' όλη την διάρκεια του φεστιβάλ.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 2 Οκτωβρίου



Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30