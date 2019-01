Οι Fates Warning στις 20 Οκτωβρίου στο Fuzz

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, οι Fates Warning έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες οπαδούς τους, σχέση που ανανεώνεται με κάθε εμφάνιση του αμερικάνικου σχήματος στη χώρα μας.



Στις σπάνιες ευρωπαϊκές τους περιοδείες οι Fates κάνουν πάντα μία τουλάχιστον στάση στην Ελλάδα, προσφέροντας στους φίλους τους progressive metal υψηλών προδιαγραφών και δημιουργώντας αυτό το μοναδικό συναίσθημα που μόνο ως «Fates Warning Eμπειρία» μπορεί να περιγραφεί.



Οι Fates Warning δημιουργήθηκαν από τον ελληνικής καταγωγής κιθαρίστα Jim Matheos στο Connecticut των ΗΠΑ, στις αρχές τις δεκαετίας του '80, και από τον πρώτο τους δίσκο («Night On Broken», 1984) και μετά, παρουσίασαν τεράστια άλματα εξέλιξης οδηγώντας τη μουσική τους σε νέους κάθε φορά δρόμους και αποτέλεσαν συγκρότημα-πρότυπο στο progressive heavy metal.



Οι δίσκοι που ακολούθησαν, «The Spectre Within» (1985) και «Awaken The Guardian» (1987), είναι αριστουργήματα αυτού που αποκαλείται U.S. metal και από την έλευση του τραγουδιστή Ray Alder και την κυκλοφορία του «No Exit», αποθεώθηκαν ως ένα από τα πλέον ευρηματικά και πρωτότυπα metal σχήματα όλων των εποχών.



Το σερί των αριστουργημάτων συνεχίζεται με το «Perfect Symmetry» (1989), το λατρεμένο «Parallels» (1991) και το «Inside Out» (1994). To 1997 κυκλοφορεί ο πιο πειραματικός, ατμοσφαιρικός και για πολλούς καλύτερος δίσκος τους, το «A Pleasant Shade Of Gray» για να τον διαδεχτούν δύο ακόμα αριστουργήματα, τα «Disconnected» (2000) και «FWX» (2004).



Φέτος, εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά, οι Fates κυκλοφορούν τον πολυαναμενόμενο νέο τους δίσκο με τίτλο «Darkness In A Different Light» και στα πλαίσια της περιοδείας που θα πραγματοποιήσουν, θα είναι και πάλι συνεπείς απέναντι στους Έλληνες φίλους τους, δίνοντας δύο show σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα, όπου είναι βέβαιο πως η «Fates Warning Eμπειρία» θα σημαδέψει και πάλι όσους τυχερούς τη βιώσουν.



Οι Fates Warning θα εμφανιστούν στο Fuzz Club στην Αθήνα την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου.