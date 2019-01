«Η περιπλάνηση ενός καλλιτέχνη» στο Μουσείο Μπενάκη

Με όπλο του τη μνήμη και το τραύμα της απώλειας για την πατρίδα των παιδικών του χρόνων, το Σοχούμι, πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, ο διεθνής εικαστικός 'Αντρο Βέκουα (Andro Wekua), φέρνει στην Αθήνα για πρώτη φορά, το έργο του «Pink Wave Hunter».

Μια μεγάλη εγκατάσταση που θα εκτεθεί στο Μουσείο Μπενάκη της οδ.Κουμπάρη, από τις 29 Ιανουαρίου, πρώτη από μια σειρά εκθέσεις σύγχρονης τέχνης για τις οποίες συμπράτουν το Μουσείο Μπενάκη με το 'Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ. Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων, θα συνεχιστεί με ομαδική έκθεση στο κτίριο της οδού Πειραιώς, το καλοκαίρι του 2014.

Η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη νέων, ρηξικέλευθων και πρωτότυπων κατευθύνσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής, στην παρουσίαση νέων καλλιτεχνών και σημαντικών έργων στο ευρύ κοινό.

Ελάχιστα γνωστός στην Ελλάδα, ο ταλαντούχος και αναγνωρισμένος στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή, 'Αντρο Βέκουα (γεν.1977), ζει και εργάζεται μεταξύ Ζυρίχης και Βερολίνου. Στο έργο του επανέρχονται με «φλαςμπακ» οι παιδικές του αναμνήσεις και ανασυνθέτουν εικόνες από μια πόλη φάντασμα για τον ίδιο, το παραθαλάσσιο Σοχούμι, όπου γεννήθηκε και έζησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν οι πολεμικές συγκρούσεις στην Αμπχαζία ανάγκασαν την οικογένειά του να εγκαταλείψει την πόλη.

Το «Pink Wave Hunter», είναι μέρος μιας μεγάλης εγκατάστασης με γλυπτικές συνθέσεις των κτιρίων της γενέθλιας πόλης του, φιλοτεχνημένα από μνήμης ή από φωτογραφίες που συλλέγει εδώ και χρόνια. Με προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό πρίσμα, κατασκευάζει ένα αρχιτεκτονικό γλυπτό σύνολο από ξενοδοχεία, σπίτια, καφενεία και διοικητικά κτίρια του Σοχούμι, σαν οδηγούς σε τούτη την πόλη: «Τοποθετημένες συνήθως σε κοινά τραπέζια ή βάθρα, οι αρχιτεκτονικές αυτές φόρμες συνιστούν μια μελαγχολική παρουσία, συνώνυμη σχεδόν μιας άδειας θεατρικής σκηνής ή της πρόσοψης ενός εγκαταλειμμένου κινηματογράφου, μια αινιγματική αναπαράσταση που θέτει υπό εξέταση τα σημεία όπου ιστορία, μνήμη και φαντασία συναντιούνται και τέμνονται, - την ίδια δηλαδή τη μορφολογική δομή του εικαστικού κόσμου του Wekua» αναφέρουν οι διοργανωτές. Και ο ίδιος σημειώνει: «Με ενδιαφέρει κυρίως η αρχιτεκτονική αυτής της πόλης και το πώς η φύση της διατηρείται ανέπαφη ενώ αφήνεται να παρακμάσει», σημειώνει ο Wekua.

«Για μένα, η πόλη αυτή παραμένει πεισματικά άπιαστη, ένα είδος αντικατοπτρισμού... ίσως να μην υπάρχει, να μην υπήρξε ποτέ».

Ο Wekua εξέθεσε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο έργο στη 54η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Βενετίας (2011).

Το βράδυ των εγκαινίων στο Μουσείο Μπενάκη θα προβληθεί στο αίθριο του Κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Μπενάκη, το βίντεο του Αντρο Βέκουα « Never Sleep with a Strawberry in Your Mouth(2010) και θα ακολουθήσει ομιλία του καλλιτέχνη.

Διάρκεια έκθεσης έως τις 23/3/2013