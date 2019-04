Daft Punk και Macklemore & Ryan Lewis «σάρωσαν» στα Grammy

Τα 56α μουσικά βραβεία Γκράμι (Grammy Awards) απονεμήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στο Λος Άντζελες σε μία τελετή που διήρκεσε 3,5 ώρες και μεταδόθηκε ζωντανά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Τα βραβεία Γκράμι αποτελούν το σημαντικότερο γεγονός στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία και διαθέτουν αντίστοιχο κύρος με τα κινηματογραφικά Όσκαρ. Αφορούν, δε, 82 κατηγορίες.

Αρχικά ονομάζονταν Βραβεία Γραμμοφώνου (Gramophone Awards) και θεσμοθετήθηκαν από τη Δισκογραφική Ακαδημία, μία ένωση των αμερικανών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δισκογραφίας.

Το βραβείο Γκράμι για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς κέρδισε το συγκρότημα από τη Γαλλία Daft Punk με το άλμπουμ του Random Access Memories. Το συγκρότημα ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς αφού έφυγε από την τελετή με πέντε βραβεία (καλύτερου τραγουδιού για το "Get Lucky", καλύτερης εμφάνισης ποπ συγκροτήματος, καλύτερου άλμπουμ dance/electronica μουσικής και καλύτερης επεξεργασίας ήχου.

Το ντουέτο της ραπ Macklemore & Ryan Lewis παρέλαβε τέσσερα Γκράμι: καλύτερου νέου καλλιτέχνη, καλύτερης ερμηνείας ραπ, καλύτερου τραγουδιού ραπ (Thrift Shop) και καλύτερου άλμπουμ ραπ (The Heist).

Γκράμι για το καλύτερο άλμπουμ R&B παρέλαβε η Αλίσια Κις για το "Girl on Fire".

Γκράμι για το καλύτερο άλμπουμ της κάουντρι μουσικής παρέβαλε ο Κέισι Μάσγκρεϊβ για το "Same Trailer Different Park".

Η 17χρονη Νεοζηλανδή Λορντ βραβεύτηκε με δύο Γκράμι: καλύτερου ποπ τραγουδιού της χρονιάς και καλύτερης ποπ σόλο εμφάνισης για το "Royals".

Γκράμι καλύτερου ροκ άλμπουμ της χρονιάς παρέλαβαν οι Led Zeppelin για το "Celebration Day", καλύτερης ροκ εμφάνισης οι Imagine Dragons για το Radioactive, καλύτερου εναλλακτικό άλμπουμ οι Vampire Weekend για το "Modern Vampires Of The City" και για τα καλύτερα φωνητικά σε ποπ άλμπουμ βραβεύτηκε ο Bruno Mars για το "Unorthodox Jukebox".

Στην τελετή εμφανίστηκαν και οι δύο εναπομείναντες Beatles--οι Πολ Μακάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ--σε μία σπάνια κοινή τους εμφάνιση.