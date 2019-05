Ο Kurt Vile για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Την 1η Απριλίου στο Gagarin 205

O σπουδαίος Αμερικανός τραγουδοποιός Kurt Vile θα έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής του περιοδείας την Τρίτη 1 Απριλίου 2104.



Ο Kurt Vile ξεκίνησε ως lead κιθαρίστας στην indie rock μπάντα The War On Drugs, και από το 2008 κυκλοφορεί σόλο άλμπουμ.



Το breakthrough άλμπουμ του ήταν το Smoke Ring For My Halo του 2011 ενώ πέρσι κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, το σπουδαίο Waking On A Pretty Daze.



Special Guest: ο Pall Jenkins των Black Heart Procession.