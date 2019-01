Fasma Festival στο Ρομάντσο

Στο πλαίσιο του FASMA festival, η δισκογραφική εταιρία Modal Analysis διοργανώνει τη μεγαλύτερη έως σήμερα showcase βραδιά της με σχεδόν όλους τους εκπροσώπους του label από διάφορα σημεία του κόσμου, το Σάββατο 1 Μαρτίου στο Ρομάντσο.



Ξεκινώντας από abstract και avant -garde ήχους, η βραδιά θα καταλήξει σε ένα old - school techno party με τη συμμετοχή των πιο πρωτοποριακών ονομάτων της σκηνής.



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας,θα πραγματοποιηθεί το workshop Modular Synthesis Lab by Game of Life και θα προβληθεί σχετικό ντοκιμαντέρ, ενώ στον πρώτο όροφο του κτιρίου θα εκτεθεί μια εγκατάσταση από τους Osmosis και Nefelie Papadimouli.



Η είσοδος για το workshop, την προβολή και τον εκθεσιακό χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



Line Up:

AnD

Cassegrain

Sawf

Anfs

Yves De May

Matthiey Gayon

Kondaktor

3.14