«Δώδεκα χρόνια σκλάβος», Μακόναχι και Μπλάνσετ κατέκτησαν τα Όσκαρ (Βίντεο)

Το 86ο 'Οσκαρ καλύτερης ταινίας απέσπασε η ταινία «12 χρόνια σκλάβος» σε μια φαντασμαγορική τελετή που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας - ώρα Ελλάδος.

Ο Μάθιου Μακόναχι απέσπασε το 'Οσκαρ α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "Dallas Buyers Club".

Όπως ήταν αναμενόμενο, H Κέιτ Μπλάνσετ απέσπασε το 'Οσκαρ α΄γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Θλιμμένη Τζάσμιν» (Blue Jasmine).

Ο ηθοποιός Τζάρεντ Λέτο κατέκτησε το Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "Dallas Buyers Club" κατά τη διάρκεια της απονομής των φετινών βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου που γίνεται στο Λος Άντζελες.

Παραλαμβάνοντας το περίφημο αγαλματίδιο ο Λέτο το αφιέρωσε στην Ουκρανία και στα εκατομμύρια θύματα του AIDS.

« Σε όλους τους ονειροπόλους στον κόσμο, οι οποίοι παρακολουθούν απόψε, σε μέρη όπως η Ουκρανία ή η Βενεζουέλα, θέλω να τους πω ότι είμαστε εδώ», είπε ο ηθοποιός αφιερώνοντας το βραβείο επίσης και « στα 36 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν χάσει τη μάχη κατά του AIDS».

Η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο κατέκτησε το Όσκαρ καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντιρατσιστική ταινία "12 χρόνια σκλάβος". Για την 31χρονη γεννημένη στο Μεξικό αλλά με καταγωγή από την Κένυα ηθοποιό είναι το πρώτο βραβείο Όσκαρ στην καριέρα της.

«Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι όλη αυτή η χαρά στη ζωή μας συνδέεται με τα τόσα βάσανα», είπε η νεαρή ηθοποιός εμφανώς πολύ συγκινημένη κατά την παραλαβή του περίφημου αγαλματιδίου. «Όταν κοιτάζω αυτό το χρυσό αγαλματίδιο, λέω στον εαυτό μου και σε κάθε παιδί, δεν έχει σημασία από πού έρχεσαι, τα όνειρά σας μπορεί να γίνουν πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Η ιταλική ταινία "The Great Beauty" (Η τέλεια ομορφιά) ένα δράμα σε σκηνοθεσία Πάολο Σορεντίνο κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 86η απονομή της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.

Η ιταλική παραγωγή επιβεβαίωσε τα προγνωστικά καθώς ήταν το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει το Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Η blockbuster ταινία, "Frozen", (Βασίλισσα του Χιονιού) της Walt Disney Animation Studios κέρδισε το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, και έγινε η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Disney που κατακτά το περίφημο αγαλματίδιο στην 86η τελετή των βραβείων Όσκαρ στο Χόλιγουντ.

Η 53η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, είναι μια ελεύθερη διασκευή ένα μουσικό παραμύθι βασισμένο στο μύθο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν που αφηγείται το δεσμό και τις περιπέτειες των δύο αδελφών και πριγκιπισσών της Έλσα και της Αν σε ένα παγωμένο σκανδιναβικό βασίλειο.

Η λίστα των νικητών

'Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας "12 Χρόνια Σκλάβος"

Όσκαρ Σκηνοθεσίας στον Αλφόνσο Κουαρόν για την ταινία "Gravity"

'Οσκαρ Α Ανδρικου Ρόλου Μάθιου Μακ Κόναχι για την Ταινία Dallas Buyers Club

'Οσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου Κειτ Μπλάνσετ για την ταινία Blue Jasmine

'Οσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου Τζάρεντ Λέτο για την ταινία Dallas Buyers Club

'Οσκαρ Β Γυναικείου Λουπίτα Νιόνγκο για την ταινία 12 Χρόνια Σκλάβος

'Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας στην ιταλική "The Great Beauty"

Όσκαρ Σεναρίου στην ταινία "Her" Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου στην ταινία "12 Χρόνια Σκλαβος"

Οσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού στο "Frozen"

Οσκαρ Μουσικής "Gravity"

Οσκαρ Σκηνικών στο "The Great Gatsby"

'Οσκαρ Μοντάζ στο "Gravity"

'Όσκαρ Φωτογραφίας στο "Gravity"

Όσκαρ Ηχητικού Μοντάζ για το "Gravity"

Όσκαρ Ήχου στην ταινία "Gravity"

Οσκαρ Ντοκιμαντέρ στην ταινία "20 Feet from Stardom"

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην ταινία "The Lady in Number 6: Music Saved My Life"

Οσκαρ Μικρού μήκους στην ταινία "Helium"

Οσκαρ Οπτικών Εφέ στην ταινία "Gravity"

Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων στο "Frozen"

Οσκαρ μικρού μήκους Κινουμένων Σχεδίων στην ταινία "Mr Hublot"

Οσκαρ Μακιγιάζ στο "Dallas Buyers Club"

Όσκαρ Κοστουμιών στην Καθριν Μάρτιν για την ταινία "Great Gatsby"