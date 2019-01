«Η Δεύτερη Ευκαιρία» στο Athenaeum Κελάρι Bar

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ

ATHENAEUM-ΚΕΛΑΡΙ BAR

Kάθε Τετάρτη

Έναρξη Παραστάσεων: 12 Μαρτίου 2014

Τι θα γινόταν ΑΝ η Εύα δεν είχε γνωρίσει τον Γιώργο; Τι θα γινόταν ΑΝ η Εύα έφευγε τελικά για Νέα Υόρκη; Αν με ένα μαγικό τρόπο ταξιδεύαμε πίσω στο χρόνο θα κάναμε άραγε τις ίδιες επιλογές; Αφήσαμε έναν δρόμο, πήραμε κάποιον άλλον, κάποιες φορές σκεφτόμαστε την χαμένη εκείνη διαδρομή. Η Εύα, μια τζαζ τραγουδίστρια και ο Γιώργος, ένας παστελοποιός, περιπλανιούνται σε σκέψεις, διλήμματα, σε σκοτεινά σοκάκια του μυαλού, μέσα από καταστάσεις γέλιου και πίκρας, μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Το σταυροδρόμι πάντα εμφανίζεται μπροστά μας και εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε. Εσείς;

“Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference“

Robert Frost

Συντελεστές:

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Ιουλία Καλογρίδη

Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

Φωτογραφίες: Γρηγόρης Κακανάκης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αναστασία Παπαλεωνίδα Πούντζα

Προβολή - Επικοινωνία: Νατάσα Μακρογιαννέλη

Παίζουν: Ηλίας Πετροπουλέας, Ιουλία Καλογρίδη

Στο πιάνο ο Τζώρτζης Tσιρόπουλος.

Πρώτη παράσταση:

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Τελευταία παράσταση:

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Τετάρτη στις 22.00

Γενική είσοδος: 7,00€

Διάρκεια: 70’

Athenaeum Κελάρι Bar

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Κρατήσεις εισιτηρίων:

τηλ: 210 3210 239