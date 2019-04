Οι Placebo live στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 οι Placebo επισκέπτονται την Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο καλοκαιρινό event της χρονιάς!



Στον τελευταίο όροφο του Σταδίου (Open Air Area) και με εξαιρετική θέα στη θάλασσα η εμφάνιση των Placebo φαντάζει ιδανική επιλογή για το συναυλιακό μας καλοκαίρι, φέρνοντας στη μνήμη την αξέχαστη, παρθενική τους επίσκεψη στη χώρα μας στο αθλητικό κέντρο του Άγιου Κοσμά!



Στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας για τον τελευταίο τους δίσκο “Loud Like Love” οι Placebo θα βρεθούν μπροστά στους Έλληνες fans δίνοντας ένα πολύ-αναμενόμενο show.



Έχοντας στις αποσκευές τους έναν υπερ-επιτυχημένο δίσκο που βρέθηκε στο top-20 των ευπώλητων albums 27 χωρών, ενώ στη χώρα μας σκαρφάλωσε μέχρι την 4η θέση οι πρωτοπόροι του εναλλακτικού ροκ υπόσχονται ένα αξέχαστο show.



Ξεκινώντας το μακρινό 1994 οι Brian Molko (φωνή και κιθάρα) και Stefan Olsdal (μπάσο) ίδρυσαν τη μπάντα που έμελλε να αφήσει το στίγμα της στη ροκ μουσική σκηνή.



Με μια σειρά εξαιρετικών κυκλοφοριών από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο μέχρι τον περσινό “Loud Like Love” και συνολικές πωλήσεις άνω των 12 εκατομμυρίων albums οι Placebo δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.



Με ορμητήριο τους το Ηνωμένο Βασίλειο δεν άργησαν να κατακτήσουν κοινό και κριτικούς οι οποίοι υποκλίθηκαν στο ταλέντο τους. Πολύ γρήγορα έγιναν δημοφιλείς και έπαιξαν σε σπουδαία venues του εξωτερικού.



Με όπλο την ιδιαίτερη φωνή του Molko και τις υπέροχες σκοτεινές συνθέσεις τους το συγκρότημα γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ τραγούδια όπως τα “Every You, Εvery Me”, “Come Home”, “The Bitter End”, “Twenty Years”, “Meds” αγαπήθηκαν όσο λίγα από ξένους και Έλληνες μουσικόφιλους.



Πλέον, στην πιο ώριμη περίοδο της καριέρας τους οι Placebo μας καλούν την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – Open Air Area ώστε να χτίσουμε ένα νέο αύριο σήμερα (μεταφράζοντας το δικό τους “Speak in Tongues”), σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, μια βραδιά δυνατή όσο και η αγάπη!