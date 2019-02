«Κωμικό Μπουμ» στο Μικρό Παλλάς: Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις

Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαρτίου η ομάδα «Κωμικό ΜΠΟΥΜ» θα παρουσιάζει κάθε Δευτέρα διαφορετικές κωμικές παραστάσεις αυτοσχεδιασμού και stand up comedy από τους καλύτερους στο είδος.



Η ομάδα Κωμικό ΜΠΟΥΜ ενώνει μέλη των Κάψε το Σενάριο, Abovo και 8Kick για μια βραδιά κωμικού αυτοσχεδιασμού με ένα all star cast που περιμένει ένα all star κοινό για να του πει τι θα κάνει, πως θα το κάνει, ποιος θα το κάνει, πού θα το κάνει, πότε θα το κάνει και γιατί θα το κάνει. Για δύο ώρες οι ηθοποιοί γίνονται οι μαριονέτες του κοινού και εκτελούν τις επιθυμίες του σε μια κωμική παράσταση που ο θεατής έχει τη δύναμη.



Παίζουν μέλη της ομάδας του Κωμικού Μπούμ:

Δημήτρης Μακαλιάς, Λάμπρος Φισφής, Ζήσης Ρούμπος, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Σωκράτης Πατσίκας, Γιώργος Κρήτος, Εύη Δόβελου, Μαρία Μπαλούτσου, Μαίρη Μηνά και Λήδα Καπνά.

Μαζί τους ο μουσικός Χάρης Μπότσης



Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς

Συμπαραγωγή: Ελληνική Θεαμάτων + Κατά Λάθος



Τελευταίες Παραστάσεις

Δευτέρα 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου στις 21:15

Τιμή: 15 € – φοιτητικό 12 €