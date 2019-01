Κυκλοφορεί «Η άλλη πλευρά του μπλε» του Φίλιππου Πλιάτσικα

Το νέο άλμπουμ του Φίλιππου Πλιάτσικα με τίτλο «Η άλλη πλευρά του μπλε» περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις, καθώς και αποσπάσματα από την πρόσφατη ευρωπαϊκή περιοδεία της παράστασης "The other side of Greece" που έχει ήδη ταξιδέψει σε Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και ετοιμάζεται να ταξιδέψει και σε άλλες χώρες (Γερμανία, Αμερική, Ρωσία, Τουρκία, Αυστραλία).



Σε αυτό το άλμπουμ, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, συναντά καταξιωμένους μουσικούς από το εξωτερικό, όπως οι Ολλανδοί The Nits, o Gordon Gano (Violent Femmes), η Liset Alea (Nouvelle Vague), ο Jahcoustix αλλά και Ελληνες συνοδοιπόρους, όπως ο Μπάμπης Στόκας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Νικήτας Κλιντ, η Γεωργία Νταγάκη, ο Gautier.



Στην έκδοση συμμετέχουν ο ηθοποιός Γιώργος Χωραφάς, η Κάτια Γέρου, ο Δημήτρης Ημέλλος, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Νάντια Σπηλιωτοπούλου, μέσα από απαγγελίες ποιημάτων των Καβάφη, Ελύτη, Σεφέρη, Πολέμη.



*Η συλλεκτική deluxe έκδοση, σε 500 αριθμημένα αντίτυπα και περιλαμβάνει και DVD με video από την περιοδεία