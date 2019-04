«Δικαίωμα στο Χαμόγελο» - Έκθεση φωτογραφίας του ΟΗΕ για τα παιδιά

Ολοκληρώνεται σήμερα η φωτογραφική έκθεση με θέμα «Δικαίωμα στο Χαμόγελο - Συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών ανά τον κόσμο», που ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου, σε ειδικό χώρο του Palais des Nations, στη Γενεύη.

Η έκθεση φιλοξένησε έργα της Ελληνίδας φωτογράφου - ζωγράφου, Διονυσίας Αλεξιάδη και διοργανώθηκε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ σε συνεργασία με το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο για την προστασία των παιδιών «Child Rights Connect».

Η φωτογραφική έκθεση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των δράσεων της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ με στόχο την περαιτέρω προάσπιση και θωράκιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και η ιδέα για την υλοποίηση αυτής προέκυψε μετά από το σχετικό ψήφισμα για τα Δικαιώματα των Παιδιών από την ΕΕ και την Ομάδα Grulac (The Group of Latin American and Caribbean Countries in the United Nations) στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την εκδήλωση εγκαινίασε με εναρκτήρια ομιλία του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αλέξης Αλεξανδρής, ενώ έδωσαν το παρόν , απευθύνοντας σχετικό χαιρετισμό, διακεκριμένες προσωπικότητες όπως οι: Michael Moller, Γενικός Διευθυντής του ΟΗΕ στη Γενεύη, Mariangela Zappia, Πρέσβης, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της ΕΕ στον ΟΗΕ και Laura Dupuy Lasserre, Πρέσβης, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ουρουγουάης στον ΟΗΕ.

Η έκθεση, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, η προσέλευση του οποίου ήταν αξιοσημείωτα μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκειά της.