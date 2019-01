Ο Salvatore Adamo έρχεται στην Αθήνα

Salvatore Adamo, 50 χρόνια καριέρας, 500 τραγούδια, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε όλο τον κόσμο!

Ο Salvatore Adamo, Honorary Patron του International Foundation for Greece (IFG) παρουσιάζει όλες τις αξέχαστες επιτυχίες του μαζί με τραγούδια από τον καινούργιο του δίσκο με τίτλο «La Grande Roue». Μια συναυλία που ο ίδιος προσφέρει στους φίλους του στην Ελλάδα, αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος International Foundation for Greece.



Σκοπός του International Foundation for Greece (IFG) είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου στήριξης των ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.



Φιλική συμμετοχή: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ.

Διοργάνωση: International Foundation for Greece (IFG)



Μέγαρο Μουσικής

1η Απριλίου στις 20:30