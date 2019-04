Η Κατερίνα Πολέμη live στο Gazarte

Χαμόγελο, θάλασσα, βροχή, ηχοχρώματα και γλώσσες του κόσμου, πάθος, ειλικρίνεια απέναντι στην τέχνη, στον εαυτό της και στους θεατές της. Μια πρόταση, μία πρόσκληση, μια ευκαιρία για μια πολυπολιτισμική μουσική αγκαλιά μέσο της μουσικής με τον μοναδικό θεατρικό και εκφραστικό τρόπο της Κατερίνας Πολέμη στο Gazarte στις 14 Aπριλίου.

Η Κατερίνα η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο της Αγγλίας και μεγάλωσε μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας είναι μια δύναμη της φύσης που πάνω στη σκηνή κάνει τη γη να κουνιέται μαζί με τις ψυχές των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεται τη βραδιά.

Στις 14 Απριλίου θα ακούσετε μουσικές Τζαζ, Αφρο-βραζιλιάνικη, Ελληνική και ό,τι άλλο προκύψει γιατί όπως λέει και ο George Gershwin, "life is a lot like jazz, it's best when you improvise" : "Η ζωή μοιάζει αρκετά με την Τζαζ. Είναι καλύτερη όταν την αυτοσχεδιάζεις"

Για τον "αυτοσχεδιασμό" αυτόν θα την συνοδεύουν ξεχωριστοί μουσικοί:

Πέτρος Βαρθακούρης στο Κοντραμπάσο,

Γιάννης Αγγελόπουλος στα Ντραμς

Δημήτρης Παπαδόπουλος στη Τρομπέτα