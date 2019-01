Αφιέρωμα στον Ζαν Λυκ Γκοντάρ στην Ταινιοθήκη

Θα προβληθούν δεκάδες ταινίες μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους, πολλές σε ελληνική πρεμιέρα.

Κι ενώ ο ίδιος ο Ζαν Λυκ Γκοντάρ ετοιμάζεται, στα 83 του, να «διαγωνιστεί» στο επερχόμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών με το τρισδιάστατο δράμα του «Adieu au langage», η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ετοιμάζει ένα άκρως χορταστικό αφιέρωμα στον μεγάλο γαλλοελβετό σκηνοθέτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η κινηματογραφοφιλία στη Νέα Εποχή» και από 5 έως 18 Ιουνίου θα προβληθούν 42 ταινίες του: 31 μεγάλου μήκους, τρεις μεσαίου, επτά μικρού μήκους, καθώς και τα έξι βίντεο-ντοκιμαντέρ πολυμέσων υπό τον τίτλο «Histoire(s) du cinéma», που ο Γκοντάρ γύρισε το 1997-98. Διαρθρωμένο σε επιμέρους ενότητες –«1950-1968: Νέο Κύμα/ Auteur/ Chahiers du Cinéma», «Οπλισμένες κάμερες», «Επιστροφή στη μυθοπλασία», «Αποχαιρετισμός στη γλώσσα» και «Γκοντάρ, ο ιστορικός του κινηματογράφου»– το μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει και πολλές ταινίες που προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κατά την παρουσίασή τους, σκηνοθέτες, κριτικοί κινηματογράφου, συγγραφείς και λοιποί εκπρόσωποι του πολιτισμού θα προλογίζουν την εκάστοτε προβολή στην Αίθουσα Α, ή στη θερινή «Λαΐδα» της Ταινιοθήκης.

Επίσης, στο πλαίσιο του αφιερώματος, και με δεδομένο ότι το έργο του σκηνοθέτη εγείρει πάμπολλα κοινωνικοπολιτικά θέματα, προγραμματίζεται και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ο Γκοντάρ ως ιστορικός του κινηματογράφου» και «Γκοντάρ: 2 ή 3 πράγματα που έμαθα απ' αυτόν».

Οι ταινίες του αφιερώματος είναι (όσες προβάλλονται για πρώτη φορά σημειώνονται με αστερίσκο):

Μεγάλου μήκους

• «Με κομμένη την ανάσα» (À bout de soufflé, 1960)

• «Ο μικρός στρατιώτης» (Le petit soldat, 1960)

• «Η κυρία θέλει έρωτα» (Une femme est une femme, 1961)

• «Οι καραμπινιέροι» (Les carabiniers, 1963)

• «Η περιφρόνηση» (Le mépris, 1963)

• «Bande à part» (1964)

• « Αλφαβίλ» (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965)

• «Ο τρελός Πιερό” (Pierrot le fou, 1965)

• «Αρσενικό θηλυκό» (Masculin féminin, 1966)

• «Συνέβη στην Αμερική» (Made in USA, 1966)

• «Δυο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτήν» (Deux ou trois choses que je sais d'elle, 1966)

• «Η Κινέζα» (La Chinoise, 1967)

• «Μακριά απ' το Βιετνάμ» (Loin du Vietnam, 1967, σκηνοθέτης της βινιέτας «Caméra-Oeil»)

• «Ένα σαββατοκύριακο» (Week-End, 1967)

• «Le gai savoir» (1968) *

• «Un film comme les autres» (1968) *

• «One Plus One» ή «Sympathy for the Devil» (1968) *

• «Vent d'est» (1969) *

• «Luttes en Italie» (1970) *

• «Vladimir et Rosa» (1970) *

• «Numéro deux» (1975) *

• «Comment ça va?» (1976) *

• «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» (Sauve qui peut [la vie], 1979)

• «Το πάθος» (Passion, 1982)

• «Όνομα: Κάρμεν” (Prénom Carmen, 1983)

• «Χαίρε, Μαρία» (Je vous salue, Marie, 1985)

• «Ντετέκτιβ» (Détective, 1985)

• «King Lear» (1987) *

• «Πρόσεχε το δεξί σου» (Soigne ta droite, 1987)

• «Η δική μας μουσική» (Notre musique, 2004)

• «Film socialisme» (2010)

Μεσαίου μήκους

• «Pravda» (1969, 58΄) *

• «Ici et allieurs» (1974, 53΄) *

• «JLG/JLG: autoportrait de decémbre» (1995, 56΄) *

Μικρού μήκους

• «Opération béton» (1955, 20') *

• « Όλα τα αγόρια λέγονται Πατρίκ» (Tous les garçons s' appellent Patrick, 1957, 21') *

• «Σαρλότ και Ζυλ» (Charlotte et son Jules, 1958, 20΄) *

• «Μια μικρή ιστορία νερού» (Une histoire d'eau, 1958, 18΄) *

• «Lettre à Freddy Buache» (1982, 11΄) *

• «Meetin' WA», (ή «Meeting Woody Αllen», 1986, 26΄) *

• «Pour Thomas Wainggai» (1991, 3΄) *

Βίντεο-ντοκιμαντέρ

• «Histoire(s) du cinema» (1997-98, 51', 42', 26, ΄28', 27', 27΄, 27', 38') *

05 Ιουνίου 2014

Έως 18 Ιουνίου. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.