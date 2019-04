Η Φένια Παπαδόδημα στο Ηρώδειο

Συμμετέχει στη συναυλία των CHARLES LOYD & ΜΑΡΙΑΣ ΦΑΡΝΤΟΥΡΗ.

Μετά την κοινή τους συναυλία στο ΓΥΑΛΙΝΟ Up STAGE, αλλά και τη συνεργασία τους τα δύο τελευταία χρόνια αναζητώντας εφάμιλλους τόπους δημιουργικότητας, η Μαρία Φαραντούρη προσκαλεί τη Φένια Παπαδόδημα να συμμετέχει στο jazz πρόγραμμα που θα παρουσιάσει με τον Charles Loyd -έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στο παγκόσμιο jazz στερέωμa- στο Ηρώδειο, στις 20 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Φένια Παπαδόδημα διακρίνεται τα τελευταία χρόνια για τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική jazz σκηνή, τις προσωπικές της συνθέσεις (Fenia Papadodima quartet) και τις μουσικές συμπράξεις της μέσα στα χρόνια, με σημαντικούς έλληνες και διεθνούς φήμης μουσικοέσα από μία δημιουργική και επ΄ σικΥΝΑΥΛΙΑ ύς. Βασικός συνεργάτης της και συνοδοιπόρος ο Γιώργος Παλαμιώτης με τον οποίον δημιούργησαν τα σχήματα Eleusis και Delos project.

Σε μία αντίστροφη ανταπόδoση η Φένια Παπαδόδημα προσκαλεί τη Μαρία Φαραντούρη σαν Special Guest στο Loft Jazz Festival που θα λάβει χώρα στο μυστικό Loft της Αθήνας στις 13, 14 και 15 Iουνίου.

Κάτι ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει μέσα από μία δημιουργική και ελεύθερη επικοινωνία δύο γενεών, δύο κόσμων, δύο διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών ρευμάτων. Αυτή ήταν άλλωστε ανέκαθεν η πρώτη ιδιότητα της Jazz μουσικής. Να «χωνεύει» τα ιδιώματα και να παντρεύει τα ξένα μεταξύ τους στοιχεία. Τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο πολιτισμικό ή ψυχολογικό επίπεδο. This is the Jazz WAY!

Τσαρλς Λόυντ & Μαρία Φαραντούρη

Ξανά μαζί

20 Ιουνίου, 21:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Τιμές εισιτηρίων - VIP: 40€, Ζώνη Α: 35€, Ζώνη Β: 30€, Ζώνη Γ: 25€, 10€ (φοιτητικό), Άνω Διάζωμα: 15€, 10€ (φοιτητικό), 5€ (ανεργίας), ΑμεΑ: 5 €