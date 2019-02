Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής: Πρόγραμμα 2014 - 2015

Το Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής παρουσιάζει τις παραστάσεις που θα ανεβάσει τη νέα θεατρική περίοδο 2014 - 2015.



Αναλυτικότερα:



Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Βασιλιάς Ληρ»

Από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 και κάθε Σάββατο και Κυριακή ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά επιτυχίας το αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Βασιλιάς Ληρ» σε παραγωγή του ‘Λαϊκού Κλασικού Θεάτρου Γιώργου Βούρου’, μεταφρασμένος από τα αρχαία αγγλικά από την πρώτη έκδοση του 1608 –Quarto, που κυκλοφόρησε στην Αγγλία την εποχή που ο Σαίξπηρ παρουσίαζε τον ΛΗΡ με τον 25μελή θίασό του. Με τους : Γιώργο Βούρο (Ληρ), Μαρία Σκούπα (Τρελός), Γεωργία Ζώη (Γκόνεριλ), Γιώργο Γεωργίου (Γκλόστερ) και άλλους 15 ηθοποιούς. Μετάφραση-Σκηνοθεσία : Γιώργος Βούρος



«Όλος ο Μποστ σε μία ώρα»

Το θέατρο Βαφείο, συμμετέχοντας στον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μποστ, παρουσιάζει τηΜουσική Κωμωδία του Λεωνίδα Τσίπη «Όλος ο Μποστ σε μία ώρα». Σκηνοθεσία: Γιώργος Βούρος Μουσική: Νίκος Χατζηελευθερίου. Παίζουν: Μαρία Αλιφέρη, Γιώργος Βούρος, Γιώργος Βούτος, Γεωργία Ζώη, Νίκος Καραγιώργης, Γιούλη Μακρή, Μαρία Σκούπα. Από Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.



«Ιούλιος Καίσαρ»

Άλλος ένας Σαίξπηρ, ο «Ιούλιος Καίσαρ» θα παρουσιαστεί από τον Νοέμβριο 2014 κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σεσκηνοθεσία και παραγωγή Γιώργου Αδαμαντιάδη (Φιλοξενούμενη παράσταση).



«Ερωτόκριτος»

Από τον Δεκέμβριο 2014, θα παρουσιαστεί ο «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντσου Κορνάρου σε σκηνοθεσία Μαρίας Σκούπα και παραγωγή του Βαφείου. Παίζουν και τραγουδούν: Γιώργος Βούρος, Μαρία Σκούπα, Γεωργία Ζώη κ.α.



«Υπάκουα δικός σας, Όρσον Γουέλς»

(«Obediently Yours, Orson Welles»)

Με το έργο-μονόλογο του Αμερικανού συγγραφέα Ρίτσαρντ Φρανς (Richard France) 'Υπάκουα δικός σας, Όρσον Γουέλς' (Obediently Yours, Orson Welles), θα γιορτασθούν παγκόσμια τα 100 χρόνια από τη γέννηση του θρυλικού Όρσον Γουέλς (1915). Ο καθηγητής και θεατρικός συγγραφέας Ρίτσαρντ Φρανς θεωρείται ο ειδικός στον κόσμο για την ζωή και το έργο του θρυλικού Αμερικανού δημιουργού, με το έργο του ‘Obediently Yours, Orson Welles’ να παρουσιάζεται παράλληλα σε 35 πρωτεύουσες’ με διάφορους πρωταγωνιστές. Ο Γιώργος Βούρος επελέγη από τον ίδιο τον συγγραφέα να ερμηνεύσει στην Ελλάδα και την Κύπρο τον ρόλο του Όρσον Γουέλς, ενώ η παράσταση θα ανέβει στο ‘Βαφείο’ σε παραγωγή του ‘Λαϊκού Κλασικού Θεάτρου Γιώργου Βούρου’ από τον Φεβρουάριο του 2015. Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Γιώργος Βούρος, Video Art: Βασίλης Κουντούρης Studio19st (http://www.studio19st.com), Μουσική: Νίκος Χατζηελευθερίου. Θα ακολουθήσει περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.



«Ο Σωκράτης σήμερα»

Την άνοιξη του 2015 αναμένεται να ξεκινήσει στο θέατρο το έργο «Ο Σωκράτης σήμερα», μια διεθνής συμπαραγωγή του ‘Λαϊκού Κλασικού Θεάτρου Γιώργου Βούρου’ που θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σενάριο αποτελεί συνεργασία ομάδας δραματουργών από την Ελλάδα, Δανία και Σουηδία, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Δανού Κίμ Ντάμπεκ (Kim Dambaek) ενώ τον ρόλο του Σωκράτη θα ερμηνεύσει στα Ελληνικά και Αγγλικά ο Γιώργος Βούρος .



Μουσικές Βραδιές

Στο Βαφείο, όπως κάθε χρονιά, θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν Μουσικές Βραδιές με τον Νίκο Χατζηελευθερίου και το συγκρότημά του Guitarte Ensemble, με τη συμμετοχή ηθοποιών του θεάτρου. Παραγωγή: Νίκος Χατζηελευθερίου.



Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος»

Για το καλοκαίρι του 2015 προγραμματίζεται σε συμπαραγωγή του ‘Λαϊκού Κλασικού Θεάτρου Γιώργου Βούρου’ με το Θέατρο Βαφείο η τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος». Παίζουν, μεταξύ άλλων: Γιώργος Βούρος (Οιδίπους), Γεωργία Ζώη (Ιοκάστη), Μαρία Σκούπα (Τειρεσίας) κ.α. Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιώργος Βούρος. Μουσική: Χριστόδουλος Χάλαρης. Διδασκαλία Χορού: Μαρία Σκούπα.