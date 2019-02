Οι Future Islands live στο Gagarin 205

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, έρχονται οι Future Islands για έναlive στο Gagarin 205, με opening act τους Mechanimal.

Τη βραδιά της 3ης Μαρτίου 2014, ίσως επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο η δύναμη που ασκεί η εικόνα στην διοχέτευση της μουσικής. Φαινομενικά, δεν συνέβαινε κάτι απίθανο: άλλο ένα συγκρότημα έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στην, για την αμερικάνικη τηλεόραση , εμβληματική πλην ίσως πλέον και λίγο κορεσμένη εκπομπή του David Letterman, The Late Show On CBS. Μόνο που αυτό το συγκρότημα έτυχε να είναι οι Future Islands.

Ακολούθως, ο παρουσιαστής, η μπάντατης εκπομπής, το κοινό στο στούντιο , τα περίπου 3 εκατομμύρια τακτικοί τηλεθεατές μείνανε με το στόμα ανοιχτό: με υπόβαθρό την synth pop μελωδία του Geritt Welmers και τον στιβαρό ρυθμό του William Cashion στο μπάσο και του Michael Lowry στα drums, ο τραγουδιστήςSamuel T. Herring πλησίασε το Seasons (Waiting On You) όπως τραγουδάει κάθε κομμάτι σε κάθε συναυλίατου. Φωνητικά που κυμαίνονται μεταξύ Αφροαμερικάνου soul τραγουδιστή και βρυχηθμούς death metal, χορευτικά που θα ζήλευαν και τα b-boys του Μπρονξ και μια εκτέλεση που ξεχειλίζει με τόσο πάθος και εγκατάλειψη που θα πίστευε κανένας ότι η ζωή του Sam κρέμεται από κάθε λέξη που τραγουδάει.

Η επόμενη μέρα ήταν μάλλον ακόμα πιο σουρεαλιστική: οι χορευτικές φιγούρες γίνανε διαδικτυακό meme, τα ΜΜΕ γέμισαν διθυραμβικά άρθρα για την “καλύτερη τηλεοπτική μουσική εμφάνιση της χρονιάς”, και η ανάρτηση του τηλεοπτικού κλιπ στο διαδίκτυο το έκανε το πιο δημοφιλές μουσικό κομμάτι σε όλη την ιστορία του The Late Show On CBS.

Έχοντας την τιμή να έχουμε φιλοξενήσει δυο φορές στο παρελθόν τους Future Islands στην Αθήνα, δεν θα μπορούσαμε σε αυτήν, την κορυφαία φάση της καριέρας τους, να μην θέλουμε να τους ξαναδούμε και να δώσουμε την ευκαιρία να δει κόσμος ξανά ένα από τα συγκροτήματα με την πιο ιδιαίτερη σκηνική παρουσία στον χώρο της μουσικής.

Αναδυόμενοι από τις στάχτες των Art Lord & The Self-Portraits, οι Future Islands σχηματίστηκαν το 2006 και εξέδωσαν το πρώτο τους LP το 2008, με τίτλο Wave Like Home (2008,Upset The Rhythm). Το συγκρότημα μετακομίζει στην Βαλτιμόρη το 2008 και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της τοπικής μουσικής σκηνής (Animal Collective, Dan Deacon κ.α.), ενώ η υπογραφή τους στην Thrill Jockey επιτρέπει την ευρύτερη διάχυση του δεύτερου LP τους, In Evening Air (2010, Thrill Jockey). Ακολουθεί μια περίοδος αδιάκοπων μουσικών περιοδειών, στοιχείο που χαρακτηρίζει το συγκρότημα μέχρι σήμερα, που επιτρέπει στο -τότε- τρίο μουσικών να σφυρηλατήσει έναν ήχο synth-pop συνοδευόμενο από την σπαραχτική φωνητική εκτέλεση και την μοναδική σκηνική περσόνα του Sam.

Το 2011 κυκλοφορεί το On The Water (2011, Thrill Jockey) που λαμβάνει πολύ καλές κριτικές και αυξάνει την αναγνωρισιμότητα του συγκροτήματος παραπέρα, ώσπου η επιβράβευση έρχεται με την υπογραφή του συγκροτήματος στην θρυλική δισκογραφική 4AD. Η προαναφερθείσα τηλεοπτική εμφάνιση αποτέλεσε την απαρχή της προώθησης του νέου δίσκου του συγκροτήματος, Singles (2014, 4AD), που με την κυκλοφορία του αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη τους προσπάθεια μέχρι σήμερα.

Η προσθήκη drummer στο συγκρότημα εδραίωσε τον ήχο του συγκροτήματος πιο στιβαρά γύρω από τις ποπ μελωδίες που αναβλύζουν από το synth του Gerritt, και επέτρεψε ακόμα περισσότερο στον Sam να επεκτείνει την φωνητική του “γυμναστική” γύρω από στίχους πού από φαινομενικά απλοί στο διάβασμα, μετατρέπονται σε επίκληση για αγάπη, πάθος, συντροφικότητα και αλήθεια. Ίσως το είπε καλύτερα ένας από τους αποσβολωμένους παρατηρητές της τηλεοπτικής τους έκρηξης : “σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο με τον σωματότυπο του Henry Rollins (Black Flag) με φωνή σαν του Mike Patton (Faith No More) να ηγείται των New Order.”

MECHANIMAL

Την συναυλία των Future Islands θα ανοίξουν οι Mechanimal, το σχήμα του Γιάννη Παπαϊωάννου (akaION) στο οποίο συμμετέχουν ο Freddie F. στα φωνητικά, ο Κώστας Ματιάτος στις ηλεκτρικές κιθάρες και η Αγγελική Βρεττού στα visuals. Με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου τους Mechanimal (2012, Inner Ear Records) και του επτάιντσου Obscure (2013, Inner Ear Records), οι Mechanimal, παίζοντας κάτι που οι ίδιοι αποκαλούν “drone ‘n' roll” με βάσεις στο krautrock, την ηλεκτρονική πρωτοπορία και την μίξη αυτών των στοιχείων στο post-punk έχουν ίσως καλύτερα από όλους καταγράψει μια Αθήνα που καταρρέει τα τελευταία χρόνια στο χάος και την αβεβαιότητα.

Η μουσική τους βέβαια υπόσχεται πως από αυτήν την κατάσταση μπορεί να ξεπηδήσει κάτι πρωτόγνωρο και ελπιδοφόρο, κάτι που αποτυπώνεται στα ηχητικά μονοπάτια και τις εικόνες που συνθέτουν. Η προσθήκη του ντράμερ Αντώνη Χαραλαμπίδη στο σχήμα των Mechanimal υπόσχεται μια περαιτέρω εξέλιξη του ήχου τους, που αναμένουμε με την κυκλοφορία του δεύτερου LP τους από την Inner Ear το φθινόπωρο του 2014.

