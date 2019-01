Sold out η ροκ όπερα «Alexander the Great»

Οι τέσσερις προγραμματισμένες παραστάσεις της ροκ όπερας «Alexander the Great» στη Θεσσαλονίκη (23, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου) είναι ήδη sold out!



Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης παράστασης γίνεται την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στο Βασιλικό θέατρο, έχει... μεγαλειώδη στοιχεία και αποκομίζει πολλαπλά οφέλη από την... αύρα του τάφου της Αμφίπολης, ενώ οι ανασκαφές στο λόφο Καστά ακόμη συνεχίζονται.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν παρά το υψηλότατο κόστος τους, για πρώτη φορά στην ιστορία της κρατικής σκηνής: 20, 30, 50 και 100 ευρώ.



Η ροκ όπερα «Alexander the Great» πλασάρεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, υπό την αιγίδα του οποίου ανεβαίνει ως «η πλέον φιλόδοξη παράσταση των τελευταίων ετών».



Ανάρπαστα αναμένεται να γίνουν τα εισιτήρια και για τις δύο προγραμματισμένες παραστάσεις που θα ακολουθήσουν, στις 29 και 30 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο για άτομα με ειδικές ικανότητες και ανέργους.



Σημειώνεται, εξάλλου, ότι τα δωρεάν εισιτήρια θα διανέμονται με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και με σειρά προτεραιότητας από την ερχόμενη Τρίτη 21 Οκτωβρίου στα ταμεία του Βασιλικού θεάτρου.



Ειδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση, η δεύτερη κρατική σκηνή εγκατέστησε και λειτουργεί δίγλωσση ιστοσελίδα με πληροφορίες και τα νέα της παράστασης.