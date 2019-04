Κύκλος Μουσικής στο Θέατρο Πόρτα



Roadtrip από το Oslo στη λίμνη Καϊάφα

– Τρίτη 4 Νοεμβρίου 21.15



Roadtrip από το Oslo στη λίμνη Καϊάφα. Έπειτα από το "Perfumed Dreams" και το αφιέρωμα στους Pink Floyd "Heart of the Sun", o Ανδρέας Πολυζωγόπουλος επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο συνθέσεών του με τίτλο "Anicca". “Αφού όλα γύρω μας και μέσα μας αλλάζουν κάθε στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε προσκολλημένοι στο οτιδήποτε. Απλά συνεχίζουμε. Μονάχα στο τώρα.”



Ο ανερχόμενος τρομπετίστας της jazz Ανδρέας Πολυζωγόπουλος που ζει μεταξύ Αθήνας και Παρισιού και καταγράφει στο ενεργητικό του συνεργασίες με μουσικούς και συγκροτήματα όπως οι Tore Brunborg, Markus Stockhausen, Michel Portal, Tony Lakatos, Gunter baby Sοmmer, Anne Paceο, Serge Teyssot Gay (Noir Desires), Mode Plagal, Σαβίνα Γιαννάτου, Κώστας Θεοδώρου, Βαγγέλης Κατσούλης, Dulce Pontes, David Lynch, Σταύρος Λάντσιας, Θανάσης Παπακωνσταντίνου κ.α. Έπειτα απο την κυκλοφορία του Poly Quartet – Perfumed Dreams και του Ηeart of the Sun, CD αφιερωμένο στη μουσική των Pink Floyd, εμφανίζεται στο Θέατρο Πόρτα στις 4 Νοεμβρίου 2014 για μία μόνο φοράπαρουσιάζοντας νέες συνθέσεις του: Anicca, Barbas, Volcano into the Sea, Not Even, Σε Νοσταλγώ, Vigla, Apagio, και Pont Luis Blanc.



Συμμετέχουν οι:

Κωστής Χριστοδούλου (πλήκτρα),

Αντώνης Μαράτος (ηλεκτρικό μπάσο),

Σωτήρης Ντούβας (τύμπανα),

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, εφφέ).



ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ

Μεσογείων 59,

115 26 Αθήνα

τηλ. 210 77 11 333

www.porta-theatre.gr



ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Κάθε Τρίτη 21.15



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος 10 ευρώ