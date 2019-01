Πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας «Προμάχος» στο Μουσείο της Ακρόπολης

Στις 27 Νοεμβρίου θα αρχίσει να προβάλλεται στην Ελλάδα η επική ταινία Promakhos, με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Απόψε σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας, ενώ την Τετάρτη θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα στον κινηματογράφο Village at the Mall.

Οι δύο Αμερικανοί παραγωγοί - ελληνικής καταγωγής - που υπογράφουν, επίσης, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, Coerte και John Voorhees μίλησαν στους δημοσιογράφους για την ταινία και το όραμά τους να συμβάλλουν στην προσπάθεια επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, που αποτελεί και το βασικό μήνυμα της ταινίας.

Στην εκδήλωση, στην οποία έγινε προβολή του τρέιλερ της ταινίας, έδωσαν το παρόν και δύο εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, ο Γιώργος Χωραφάς και ο Παντελής Κοντογιάννης, οι οποίοι μίλησαν θερμά για τη συμμετοχή τους στην ταινία και την εμπειρία τους.

Με έμπνευση το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, προστάτιδας του Παρθενώνα στην αρχαιότητα, η ταινία PROMAKHOS παρουσιάζει την ιστορία δύο Ελλήνων δικηγόρων στη δικαστική τους διαμάχη με το Βρετανικό Μουσείο σχετικά με την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Στο cast της ταινίας συμμετέχουν – μεταξύ άλλων - ο Giancarlo Giannini, ο Paul Freeman, ο Michael Byrne. Συμμετέχουν, επίσης, οι Έλληνες ηθοποιοί Γιώργος Χωραφάς, Γιώργος Βογιατζής, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ειρήνη Κατσαρού, Κέλλυ Ελευθερίου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Δημήτρης Καπετανάκης, Θοδωρής Κατσαφάδος, Γιάννης Μόρτζος, Σπύρος Φωκάς, Παντελής Κοντογιάννης και Κασσάνδρα Βογιατζή.

Χάρη στην υψηλή καλλιτεχνική αλλά και ηθική αξία της ταινίας και τη συμβολή της στην προσπάθεια επανένωσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα, η ταινία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού και Τουρισμού, ενώ έχει εξασφαλίσει και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, του Μουσείου της Ακρόπολης, του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου, του Ελληνοισπανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνοιταλικού Επιμελητηρίου και τη συνεργασία των φορέων “Return, Restore, Restart”, “Bring them back”, “Marbles Reunited” και “International Association for the Reunification of the Pantheon Sculptures.”

Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά σε κλειστό κύκλο, στο Λονδίνο στις 15 Ιουλίου 2014 με την παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και των βρετανικών Μ.Μ.Ε.. Ανάμεσα τους βρέθηκε και ο πολύ γνωστός ηθοποιός Stephen Fry (γνωστός για την υποστήριξή του στον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα). Η ταινία ενθουσίασε δημοσιογράφους, κριτικούς και παραγωγούς. Ο κύριος Fry χαρακτήρισε την ταινία «ένα εξαιρετικό, εκπληκτικό έργο τέχνης» και δήλωσε πως είναι «η καλύτερη ταινία που έχει δει ποτέ σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό».

Η ταινία θα προβάλλεται στις αίθουσες από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ λίγες μέρες πριν, στις 25 Νοεμβρίου θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στον κινηματογράφο Village at The Mall.

Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης χορηγών, τόσο για την προώθηση της ταινίας, όσο και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα:

• Πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης (24/11)

• Επίσημη πρεμιέρα στον κινηματογράφο Village at The Mall (25/11)

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σημαντικών προσωπικοτήτων για την ταινία και η υποστήριξή τους στην περαιτέρω διάδοση των μηνυμάτων σχετικά με την προσπάθεια επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα.

Τα έσοδα της χορηγίας θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ταινίας και του μηνύματος της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η προώθηση της ταινίας θα επικοινωνηθεί με άξονα τη φράση «Η δικαιοσύνη επιστρέφει στην Αθήνα» και θα υποστηριχθεί από σημαντικές προσωπικότητες. Στόχος της ταινίας είναι να αποτελέσει ένα όχημα το οποίο συνδυάζει την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία και το συμβολισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην παγκόσμια ιστορία.