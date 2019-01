«Circus Explosiva - The Return»: Παράταση παραστάσεων

Κάθε Σάββατο στις 10.00 μ.μ. μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015

Τους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία και την άρπαξαν. Συνέχισαν να παίζουν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ τίποτα. Σαν να μην είχε γίνει ποτέ η έκρηξη. Βλέπετε, το “Circus Explosiva” είχε στηθεί κατά λάθος πάνω σε ένα παλιό ναρκοπέδιο.



Υποδεχτείτε τη Γυναίκα-φίδι, το Παραδείσιο πουλί, τον Mr Juggler, το Μεφιστοφίλιο, τη Mrs Fragile, τον Βang Jay, τον Sir Yes, την εναέρια Εκάτη, τον Niri, την Nelfi και τον Pierrot σε μια φαντασμαγορική παράσταση που θα κόψει την ανάσα.



Η Nefelopetra μετά από μια επιτυχημένη σειρά παραστάσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει με το ''Circus Explosiva –The return”. Δέκα performers -μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές, ακροβάτες - υπόσχονται να γοητεύσουν και να ξαφνιάσουν με το πάθος, την ενέργεια, την εκφραστικότητα και τα επικίνδυνα ακροβατικά τους το κοινό.

Η παράσταση “Circus Explosiva” είναι εμπνευσμένη από το τσίρκο με επιρροές από το Big Fish του Τim Burton και το βιβλίο του Shel Silverstein "Where the Sidewalk Ends".

“If you are a dreamer,

a wisher,

a liar,

Come in!”

H ομάδα

H Νefelopetra ιδρύθηκε το 2009 από τον Πέτρο Πολίτη και τη Νεφέλη Μαρκάκη. Έχει παίξει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, στο Half Note, στο Cabaret Voltair, στο El Convento Del Arte και έχει ταξιδέψει στο Regency Casino στη Θεσσαλονίκη για δυο συνεχείς χρονιές, στην Ελάτεια, στα Κύθηρα και στην Πάρο.

Η ομάδα συνδυάζει τη μουσική, το χορό και τα εικαστικά, χρησιμοποιώντας πάντα τις τέχνες αυτές για να διηγηθεί μια ιστορία. Οι δημιουργίες της είναι πάντα πρωτότυπες (μουσική σύνθεση, χορογραφία και video arts).

Την ομάδα ενώνουν χρόνια φιλίας και κάθε παραγωγή γράφεται, δημιουργείται και χορογραφείται πάνω τους, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους χαρακτήρες τους.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Nefelopetra

Σύνθεση - χορογραφίες: Nefelopetra

Κείμενα - στίχοι: Γιάννης Φίλιας

Video art: Βασίλης Πολίτης - Nefelopetra

Ηλεκτρική κιθάρα: Πέτρος Πολίτης

Ηλεκτρικό βιολί: Νεφέλη Μαρκάκη

Ηλεκτρικό πιάνο: Χρίστος Σερενές

Βιολοντσέλο: Νηρέας Μαρκάκης

Τύμπανα: Ιάκωβος Παυλόπουλος

Τραγούδι: Γιάννης Φίλιας, Αλεξάνδρα Κόνιακ

Χορός: Νεφέλη Μαρκάκη, Νηρέας Μαρκάκης

Ακροβατικά: Νάστα Κοντοπίδη, Δανάη Μαλτέζου

Παραστάσεις

Κάθε Σάββατο στις 10.00 μ.μ. μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015

(Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί παράσταση.)

Διάρκεια

Περίπου 90 λεπτά

Τιμές

Γενική Είσοδος 10€

El Convento Del Arte

Bar Theater Art Dance Events

Βιργινίας Μπενάκη 7 – Μεταξουργείο