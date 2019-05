Οι Nouvelle Vague σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι Nouvelle Vague, μία από τις πλέον αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού, επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο μαγικές Χριστουγεννιάτικες βραδιές, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στο Fix Factory of Sound (Θεσσαλονίκη) και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα).



Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / www.fixfactoryofsound.gr) και Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817, www.fuzzclub.gr).



Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Η προπώληση ξεκινά στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 26 ευρώ. Στο ταμείο, το βράδυ της συναυλίας, η τιμή θα είναι 29 ευρώ.



Εισιτήρια διατίθενται τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Παπασωτηρίου, Ιανός, Reload και online στο www.viva.gr