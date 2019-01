Η διάλεξη του Νάσου Βαγενά για τον θεωριακό ιμπρεσιονισμό

Στα πλαίσια των διαλέξεων, "Πέραν της Παρακμής" – δώδεκα διαλέξεις την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 19.00 ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η έβδομη διάλεξη με εισηγητή τον ομότιμο καθ. Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νάσο Βαγενά.

Η διάλεξη έχει τίτλο:

"Θεωριακός ιμπρεσιονισμός, Η λογοτεχνική κριτική και η ιστοριογραφία ως έκθεση ιδεών"

Οι διαλέξεις γίνονται στον χώρο πολιτισμού & πολιτικής "Ρήγας Βελεστινλής", 6ος όροφος, Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος.

Είσοδος Ελεύθερη



Λίγα λόγια για τον Νάσο Βαγενά:

Ο Νάσος Βαγενάς γεννήθηκε στη Δράμα, μια πόλη της βόρειας Ελλάδας, το 1945. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου εκεί, και το 1960 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών (1963-1968), Ρώμης (1970-1972), Έσσεξ (1972-1973) και Καίμπριτζ, όπου (1974-1978) εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την ποίηση και την ποιητική του Γιώργου Σεφέρη. Από το 1980 ως το 1991 διετέλεσε καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και από το 1992 είναι καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από τα ποιητικά βιβλία του, ο Νάσος Βαγενάς έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία μελετών και δοκιμίων πάνω σε θέματα της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής που τον έχουν αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους σήμερα Έλληνες κριτικούς. Ένα από αυτά "Η ειρωνική γλώσσα", βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Κριτικής το 1995. Το 2013 του απονεμήθηκε το βραβείο δοκιμίου του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, για το σύνολο του δοκιμιακού έργου του.

Εργογραφία:

Α. Ποίηση

– Πεδίον Άρεως, Διογένης, 1974

– Βιογραφία, Κέδρος, 1978

– Τα γόνατα της Ρωξάνης, Κέδρος, 1981

– Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη, Κέδρος, 1986

– Η πτώση του ιπτάμενου, Στιγμή, 1989, β΄εκδ. Παρουσία, 1997

– Βάρβαρες ωδές, Κέδρος, 1992

– Στέφανος, Κέδρος, 2004

– Στη νήσο των Μακάρων, Κέδρος, 2010

Β. Πεζογραφία

– Η συντεχνία, Κέδρος, 1976

Γ. Δοκίμια

– Ο ποιητής και ο χορευτής: μια εξέταση για την ποιητική και την ποίηση του Σεφέρη, Κέδρος, 1979

– Ο λαβύρινθος της σιωπής: δοκίμιο για την ποίηση, Κέδρος,1982

– Η εσθήτα της θεάς: σημειώσεις για την ποίηση και την κριτική, Στιγμή, 1988

– Ποίηση και μετάφραση, Στιγμή, 1989

– Η ειρωνική γλώσσα: κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία, Στιγμή, 1994

– Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία, Πόλις, 2002, β΄, επαυξημένη εκδ. Πόλις 2012

– Η παραμόρφωση του Καρυωτάκη, Ίνδικτος, 2005

– Κινούμενος στόχος, Πόλις, 2011

– Γκιόστρα, Μικρή Άρκτος, 2012

– Σημειώσεις από την αρχή του αιώνα, Πόλις, 2013.

Δ. Μεταφράσεις

– Μαξ Φρις, Ο Μπήντερμαν και οι εμπρηστές, Δωδώνη,1971

– Έντγκαρ Άλαν Πόε, Λίγεια, Στιγμή, 1996

– Richard Burns, Μαύρο φως, Τυπωθήτω, 2005

κ.ά.

Ε. Μεταφράσεις έργων του σε ξένες γλώσσες

Στα αγγλικά:

– Biography (μτφρ.Richard Burns), Lobby Press, Cambridge, 1978

– Biography and Other Poems (μτφρ. John Stathatos), Oxus Press, London, 1979

– The Perfect Order: Selected Poems 1974-2010 (επιμ. Richard Berengarten (Burns) & Paschalis Nikolaou, επιλογή μτφρ.), Anvil Press, London, 2011

Στα γερμανικά:

– Wanderung eines Nicht-Reisenden, (μτφρ. Alexandra Rassidakis), Romiosini, Cologne, 1997

Στα ολλανδικά:

– Biografie en audere (επιλογή από όλες τις συλλογές, μτφρ. Marko Fondse και Hero Howkerda), Het Grekse Eiland, Amsterdam, 1990

– Barbaarse Oden, μτφρ. Marko Fondse και Hero Hokwerda, Styx Publications, Groningen, 1997.

Στα ιταλικά:

– Vagabondagggi di un non viaggiatore (επιλογή από όλες τις συλλογές, μτφρ. Caterina Carpinato, Crocetti Editore, Milano, 1997.

Στα ρουμανικά:

– Ratacirile unui necalator (μτφρ. Victor Ivanovici), Seara, Bucharest, 1998.

– Ode Barbare (μτφρ. Valeriu Mardare), Omonia, Bucharest, 2001.

Στα σερβικά:

– Επιλογή ποιημάτων, μτφρ. Ivan Gadjanski και Ksenija Maricki Gadjanski, Rad, Belgrade, 2001.