Ο Elvis ξανά στο Half Note

Μετά τις sold out εμφανίσεις στις αρχές Ιανουαρίου, ο Γιώργος Ζερβός επιστρέφει και πάλι στο Half Note!



Με αφορμή την συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση του φαινομένου Elvis Presley, o Γιώργος Ζερβός, ιδρυτικό μέλος και side performer των Penny & The Swingin’ Cats, παρουσιάζει ένα μοναδικόαφιέρωμα στον βασιλιά του Rock ‘n’ Roll. Μια μουσική αναδρομή στηδισκογραφία του θρυλικού Elvis, μπολιασμένη με την προσωπική νότα του Γιώργου Ζερβού ο οποίος θα μας δώσει και μία γεύση από τα δικά του τραγούδια.



Elvis Presley...η μοναδική φωνή , ο χαρισματικός performer, ένα όνομα και μόνο στο άκουσμα του σε κάνει να θες να λικνιστείς σε ρυθμούς rock 'n' roll, να ξεφαντώσεις, να τραγουδήσεις! 80 χρόνια από τη γέννηση του, ο “Βασιλιάς” στο Half Note για μια σειρά παραστάσεων - αφιέρωμα στην πλούσια δισκογραφία του, με μουσική υπόκρουση όλο το φάσμα των επιτυχιών του, από το Hound Dog και το That's Alright Mama μέχρι το Suspicious Minds και το Always on my mind.



Γιώργος Ζερβός: φωνή, ακουστική κιθάρα (Elvis Presley)

Αλέξανδρος Δανδουλάκης: ηλεκτρική κιθάρα,φωνητικά (Scotty Moore)

Ορέστης Μπενέκας: πλήκτρα, φωνητικά (Glen Hardin)

Βασίλης Νησσόπουλος: μπάσο , φωνητικά (Bill Black)

Μανώλης Γιαννίκιος: τύμπανα (Ronnie Tutt)

Γιώργος Φιλικόζης: επιμέλεια ήχου

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Ώρα έναρξης: 22.30