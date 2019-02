H Beth Hart στην Τεχνόπολη

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

H Beth Hart, τραγουδίστρια/συνθέτρια, υποψήφια για Grammy, έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μία από της μεγαλύτερες ερμηνεύτριες της εποχή μας, ειδικά στις ζωντανές της εμφανίσεις. Για 20 χρόνια καθηλώνει το κοινό της με την απίστευτή δύναμή της, το εύρος της φωνής και των καλλιτεχνικών της δυνατοτήτων και την ψυχή της.

Η απίστευτη φωνή της Beth είναι που παρακίνησε τους κιθαρίστες-θρύλους Jeff Beck, Slash, Joe Bonamassa και Buddy Guy να παίξουν μαζί της τόσο δισκογραφικά όσο και ζωντανά. Συναυλία με τον Jeff Beck, συναυλίες και δύο μαγικά άλμπουμ με τον Joe Bonamassa (Don’t Explain και Seesaw), δύο δίσκους δυναμίτες με τον Slash (στο κομμάτι της Beth, “Sister Heroine” και στο “Mother Maria” του Slash) και στο πολύ ιδιαίτερο blues αλμπουμ Rhythm and Blues με τον Buddy Guy. Είναι απόλυτα φυσικό λοιπόν, που έχει προταθεί για δύο Βραβεία Blues μουσικής.

Οι θαυμαστές της γνωρίζουν τη δουλειά της πάρα πολύ καλά, μέσα από τις πολυάριθμες διακρίσεις που έχει κερδίσει:

• Hit single, L.A. Song (Out Of This Town) - Νο6 στο Billboard Modern AC Chart και Νο7 στο Adult Top 40 Chart.

• Album, Bang Bang Boom Boom, Νο3 στο U.S. Billboard Top Blues Album Chart.

• Δισκογραφικές συνεργασίες με τον Joe Bonamassa, Seesaw και Don’t Explain, στην κορυφή (Νο1 και Νο3) του Billboard Blues Albums Chart, Νο8 και Νο22 στο Billboard Top Independent Albums Chart και το the Billboard 200.

• Albums Leave The Light On και 37 Days (ζωντανή ηχογράφηση), Νο1 hit singles στη Δανία (και από τα δύο).

Ξανά και ξανά, οι εμφανίσεις της Beth Hart, σε πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Μιλάνο, Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη, Ελσίνκι, Σύδνεϋ και Μελβούρνη, γίνονται sold out.

H καλύτερη ζωντανή της ερμηνεία ως τώρα όμως ίσως είναι η συμμετοχή της, μαζί με τον Jeff Beck, στο «2012 Kennedy Center Honors», όπου απέτισαν φόρο τιμής στον Buddy Guy, και ήταν η μία από τις δύο συμμετοχές της βραδιάς, όπου το κοινό σηκώθηκε όρθιο για την επευφημήσει, με πρώτους απ’ όλους τον Πρόεδρο της Αμερικής Barack Obama και τη σύζυγό του Michelle. Ερμηνεία που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατών.

Κάθε της εμφάνιση προκαλεί το κοινό να σηκωθεί όρθιο για να τη χειροκροτήσει με πάθος, γιατί κανείς άλλος δεν ξέρει τόσο καλά όσο εκείνη να κάνει τον χώρο στον οποίο εμφανίζεται να σείεται συθέμελα!

Όταν τραγουδάει, σταματούν τα ρολόγια, οι καρδιές χορεύουν και το κορμί ανατριχιάζει.. Είναι τόσο επιβλητική!!

Το νέο της άλμπουμ, Better Than Home, αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα. Και είναι ίσως το καλύτερό της ως τώρα. Είναι μια δουλειά πιο ενδοσκοπική από ποτέ. Φτάνει ως το βάθος της ψυχής της, αποκαλύπτοντας ανείπωτο πόνο στο παρελθόν της, οικογενειακά θέματα και προσωπικούς της δαίμονες, αλλά και τη συμφιλίωσή της με όλα αυτά και την αξιοποίηση της γνώσης που της χάρισαν ώστε να βρει την αληθινή ομορφιά της ζωής της.

Την κυκλοφορία του θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σταθμός της μεγάλης αυτής περιοδεία είναι και η Αθήνα, αφού με μεγάλη ανυπομονησία την περιμένουμε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.